КОМАНДОЙ НА СПАРТАКИАДУ

С большим успехом выступили мордовские спортсмены на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, завоевав 31 награду (в том числе 15 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые). В столице Татарстана Казани под флагом Мордовии выступали более 40 спортсменов из Комплексной СШОР, СШОР имени Петра Болотникова и СШОР по легкой атлетике.

Сборная Мордовии заняла первое место в командном первенстве среди юношей и девушек (до 18 лет), четвертое - среди юниоров и юниорок (до 20 лет), пятое - среди молодежи, седьмое - среди мужчин и женщин. Кроме того, наша команда отобралась в финал Спартакиады учащихся России, который со 2 по 6 августа примет Майкоп. Основные надежды тренерского состава в борьбе за медали связаны с Данилой Тундыковым, Анастасией Шукшиной, Юлией Сидоровой, а также с ходоками. Перед Спартакиадой юношеской сборной предстоит выступить на первенстве России в Челябинске (с 23 по 26 июня). Молодежная команда мордовских легкоатлетов в составе Николая Горина, Дмитрия Чернуся, Дениса Шуняева, Дарьи Коронцевич, Никиты Семина, Марии Феоктистовой, Вадима Морозкина и Ильи Терентьева с 20 по 22 июня выступит в Саранске. Приглашение на международные старты по итогам первенства ПФО получили Данила Тундыков (европейские соревнования) и Ирина Курбакова (первенство мира).

«В последнее время приходится слышать разговоры о том, что наша легкая атлетика не развивается. Тем не менее сборная Мордовии впервые в истории пробилась на Спартакиаду учащихся России командой. Причем не у себя в Саранске, а в Казани, во время проведения ЕГЭ и ГИА, - подчеркивает заместитель директора КСШОР, вице-президент Федерации легкой атлетики Мордовии Вячеслав Мочалов. - Все это говорит о том, что легкоатлетический резерв у региона-13 определенно имеется. Результат был бы еще лучше, не травмируйся ряд спортсменов сразу после проведения отборочных чемпионата и первенства республики. Львиную долю в общий успех вложили ходоки. На окружном старте две спортсменки прошли «по мастерам», что добавило дополнительные бонусы при подсчете очков. Тренеры хорошо подготовили костяк команды для отбора на Спартакиаду в лице Сидоровой, Курбаковой, Тундыкова, Шукшиной. Они показали результаты по нормативам КМС и МС. У ближайших наших конкурентов - Татарстана и Нижегородской области - легкоатлеты таких результатов не показали. В связи с этим особо хочется отметить тренерский коллектив юношеской сборной - Евгения Поплавского, Юрия Бареева, Олега Линко, Виталия Аверкина и Владимира Разова».

Между тем в Сочи завершился командный чемпионат России, на котором ведущие спортсмены KСШОР завоевали две награды. Наивысшего результата добился олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван Ухов. Его результат в секторе по прыжкам в высоту составил 2 метра 30 сантиметров. Еще одну награду для нашей республики завоевал молотобоец Сергей Литвинов, отправивший молот на 75 метров и 63 сантиметра, что стало залогом «серебра».