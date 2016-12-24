«БРОНЗА» ИЗ УЛЬЯНОВСКА

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Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Руководители республики отчитались о своих доходах
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы