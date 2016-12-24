«БРОНЗА» ИЗ УЛЬЯНОВСКА

В Ульяновске отшумели баталии межрегионального турнира «Надежда», в котором в соперничестве с ребятами годом старше сыграли 11-летние футболисты МЦПЮФП «Мордовия». Первый состав команды Сергея Ильина и Сергея Першина выиграл «бронзу» (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение). «Золото» и «серебро» достались представителям ФК «Сызрань-2003» и ульяновского «Университета».

Лучшими игроками по отдельным номинациям были признаны: как лучший вратарь - Денис Еремеев («Волга-СШОР»), как лучший защитник - Александр Климашин («Университет»), как лучший нападающий - Артем Белянчиков («Спартак»), как лучший игрок - Иван Маврин («Сызрань-2003»). Лавры лучшего бомбардира примерил Максим Трифонов («МЦПЮФП-2006»), забивший 3 мяча.

Лучшими футболистами в командах были признаны: Игорь Варламов («Сызрань-2003»), Руслан Аркашев («Университет»), Артем Кульков («МЦПЮФП-2006»), Руслан Галиулин («Спартак»), Виталий Лысеев («Волга-СШОР»), Владислав Рыжков («Мордовия-2006») и Андрей Смирнов («Старт»). Приз зрительских симпатий получил юный футболист «Мордовии-2006» Илья Ильин. Награды победителям, призерам и лауреатам вручали известный футбольный меценат Евгений Данилин и старший тренер ульяновской «Волги» Ринат Аитов.