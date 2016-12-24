В ПРЕДДВЕРИИ ФИНАЛА РОССИИ «МОРДОВИЯ-2001» БЬЕТСЯ НА ТРЕХ ФРОНТАХ

Пока в жизни главной команды Мордовии межсезонная пауза, все внимание любителей футбола по традиции приковано к другим турнирам. В этот небольшой перерыв на первый план, как правило, выходят матчи чемпионата Мордовии, а также битвы команд третьего дивизиона (по старинке, еще с советских времен, известные в народе под аббревиатурой КФК). Наряду с этим в конце мая - начале июня наши юношеские команды начинают выступать в первенствах страны, и здесь тоже зачастую есть чем похвастать.

Расскажем о тех, кто не перестает удивлять. Ребята из «Мордовии-2001» в скором времени отбудут в Москву, где, напоминаем, 20 июня матчем со сверстниками из «Тюмени» им предстоит стартовать в Финале России. Обычно организаторы данного турнира из РФС проводили его весной, но в этом году почему-то перенесли на конец первого месяца лета. Вот и получилось, что старт в новом первенстве России, которое финиширует только в 2018 году, у подопечных Василия Дмитренко и Антона Котенко опередил завершение сезона предыдущего. Сложностей, надо сказать, добавляет и тот момент, что за четыре прямые путевки в Финал Приволжья в зоне «В» соперничают 8 команд, в связи с чем ее участникам приходится играть не раздельные выезды, а спаренные матчи.

Но, как видим, пенять на очумелый календарь никто не стал. «Мордовия-2001» сверхуспешно скаталась в Самару, отгрузив в ворота тамошних команд за два матча 10 мячей. Сначала со счетом 6:0 были разгромлены сверстники из ДЮСШ «Виктория» - отличились Николай Бояркин (дважды), Александр Каргин, Михаил Федак, Александр Ермаков и Артур Кокунов. На следующий же день четыре безответных мяча влетели в ворота более солидного соперника - «Крыльев Советов». Хет-трик Михаила Федака дополнил гол Николая Бояркина. Эти приволжские матчи состоялись 2 и 3 июня. А уже в воскресенье 4 июня часть игроков «Мордовии-2001» громила «Атяшево» - 5:0 (Данила Афанасьев, Павел Каштанов, Николай Горлиенко, Артур Кокунов-пен., автогол соперников), а другие 16-летние футболисты облачились в футболки «Большой Елховки» и в принципиальном «птичьем дерби» разгромили аксакалов из Атемара со счетом 3:0 (Михаил Федак, Александр Каргин, Александр Ермаков). Внушает, не правда ли?!

И тут уместно добавить, что не отстают от старших коллег по межрегиональному центру и те, кто идут вслед за ними. «Мордовия-2002» победила в дебюте пензенский «Зенит» - 1:0 (Владислав Абрамов). Еще более беспощадно встретила на своем поле гостей из Пензы «Мордовия-2003» - 5:1 (Владислав Поляков - 2, Егор Моисеев, Никита Снадин, Максим Айсин). Упомянув 15-летнего форварда Абрамова, отметим, что попутным делом этот футболист активно наигрывается в составе «Мордовии-2001» (надо понимать, неспроста). В основном хорошие новости приходят из Городца, где на базе отдыха «Изумрудное» юные футболисты «Мордовии-2004» оспаривают путевку в Финал Приволжья сразу с тремя представителями Нижегородской области. Но об этом мы расскажем в следующем номере - после завершения турнира.