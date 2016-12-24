ХАБАРОВСК ВЫШЕЛ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

На минувшей неделе отшумели стыковые матчи за право считаться клубом РФПЛ в сезоне, сразу после которого наша страна примет матчи мундиаля. Рефери из Саранска Александру Егорову был доверен один из самых сложных поединков - в Оренбурге, где местная команда с одноименным названием, проведшая всего один сезон наверху, принимала хабаровских «армейцев», никогда прежде не игравших в элите отечественного футбола.

Судьбу поединка решила футбольная лотерея в виде послематчевых одиннадцатиметровых ударов. Удачливее в ней оказались гости, начавшие пробивать пенальти первыми и реализовавшие все свои удары с «точки». Таким образом, «газовики» отправились обратно в ФНЛ, а их наставник Роберт Евдокимов предположил на пресс-конференции, что на этом его работа в Оренбурге закончится. При этом сарафанное радио сообщает, что Роберт Геннадьевич - второй в списке кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина» (после Курбана Бердыева, естественно).

«СКА-Хабаровск» - команда, столкнувшаяся с турнирными трудностями на старте сезона. К пятому туру, например, хабаровчане замыкали таблицу с тремя очками и без побед на балансе (как раз в этот момент проиграли дома «Мордовии» со счетом 1:3). Однако постепенно подопечные Александра Григоряна дали понять, что случившееся с ними прошлым летом не более чем досадное недоразумение, и к завершению осенней части первенства ФНЛ вошли в «тройку». Столь рьяное шествие обернулось уходом рулевого - Григоряна позвали в «Анжи», а на смену ему был приглашен хорошо знакомый Саранску Андрей Гордеев. Впрочем, в Премьер-лигу команда выходила уже без Андрея Львовича, а под руководством клубного рекордсмена Алексея Поддубского. Причина проста - набор очков происходил совсем не в лидерском графике (та же «Мордовия» весной одержала 5 побед, а клуб с берегов Амура всего 4). Финишировать в зоне стыковых матчей в значительной степени помог именно осенний задел. Остается добавить, что выход Хабаровска в Премьер-лигу вкупе с вылетом во второй дивизион «Луча-Энергии» может существенно сократить границы постэлитного класса, матчи в котором игрались от Калининграда до Владивостока.

Между тем тульский «Арсенал», набравший на два очка меньше «Оренбурга» и занявший в Премьер-лиге более низкое, 14-е место, сумел отстоять прописку в турнире сильнейших клубов России. «Хотели ли мы выйти в РФПЛ? «Енисей» играл честно. У нас никакой задачи не стояло, - бросил после неудачи в «стыках» Андрей Тихонов. - По игре, считаю, были не хуже. У меня нет претензий к судье. Дело в том, что мы играли на выезде. У Тулы появился большой нападающий, поэтому мы поставили трех центральных защитников. У нас в ФНЛ даже так не играют, как играет Тула. С длинными передачами. Я не ожидал такой прямолинейности от «Арсенала». Тем не менее претензии у меня только к себе».

А вот коллега Андрея Валерьевича Сергей Кирьяков (в бытность игроком входивший в число ярких звезд немецкой Бундеслиги) «зажег» на пресс-конференции так, что молниеносно ворвался на первые строчки хит-парадов. На орехи досталось не только болельщикам «канониров» и ведущим тульским журналистам, большинство из которых открыто выражали недовольство тем, как экс-кумир торсиды «Карлсруэ» руководил командой, но и наставнику «Тамбова» Андрею Талалаеву. «Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы можете засунуть их в одно место, - не стеснялся в эмоциях Кирьяков. - Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Слова Тихонова?! Пусть Андрей занимается своей командой. Мы играли так, как должны были, и наш футбол принес результат. Думаю, он не прав, что подобным образом комментирует нашу игру».