ТРУДНАЯ ПОБЕДА НАД ДЕЙСТВУЮЩИМ ЧЕМПИОНОМ

Победой ФК «Саранск» завершилось противостояние подопечных Сергея Савочкина с действующими чемпионами Приволжья. «Дзержинск-ТС», отвоевавший минувшей осенью «золото» у йошкар-олинского «Спартака Марий Эл», продолжает преследовать максимальные цели, однако вынужден был потерять три очка. В компенсированное время Владимир Змеев удачно пробил головой и склонил чашу весов в пользу хозяев поединка. Автором голевой передачи стал рузаевец Антон Соболев.

Сегодня, 31 мая, состоятся очередные матчи Кубка МФС «Приволжье». И тут уже следует обратить внимание на команду «ЦПРФ-Мордовия». Подопечные Виктора Бородулина, Дениса Кукушкина и Николая Иванова примут на стадионе «Старт» гостей из Йошкар-Олы - ЦСП «Марий Эл» (начало матча в 17.30). Приходите посмотреть увлекательное мордовско-марийское дерби! Вход свободный. Параллельным курсом «Саранск» сыграет в Саратове с молодежкой «Сокола» (16.00). Ближайший домашний матч «горожан» в приволжском первенстве намечен на 17 июня - с энгельсской «Искрой» (19.00).

ФК «САРАНСК» Саранск - «ДЗЕРЖИНСК-ТС» Дзержинск - 1:0

Гол: 1:0 - Владимир Змеев (90+1).

ФК «Саранск»: Зимин, М. Афанасьев (А. Соболев, 63), Чубукин, Будников (к), Кадеев, Трибушинин, П. Афанасьев (Сарычев, 90+3), Афонин (Кульнин, 75), Васильев, Игошев (Ювенко, 60), Дмитриев (Змеев, 46). Тренеры - Сергей Савочкин и Ренат Кутюшев.

Предупреждены: Будников, 83, П. Афанасьев, 90+1 - Иванкин, 41, Суров, 50, Широков, 64, Загребин, 79.

Удален: Иванкин, 43 (2 ж.к., грубая игра).

Судьи: Лисицин, Верховцев, Саталкин (все - Самара).

Инспектор: В.И. МАШКОВ (Ульяновск).

27 мая. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го тура. 27 мая: «Академия-Лада-м» - «Торпедо-Димитровград» - 0:1 (Бурмаков, 27), ЦСП «Марий Эл» - «Крылья Советов-м-ЦПФ» - 2:3 (Панов, 50, 71 - Мингачев, 7, Набатов, 55, Белов, 75; на 21-й мин. Набатов не реализовал пенальти), «Сызрань-2003-м-СШОР-2» - «Оренбург-2» - 3:1 (Амплеев, 24, Ивашин, 32, Строганов, 90+1 - Матвейчук, 5), ФК «Саранск» - «Дзержинск-ТС» - 1:0 (Змеев, 90+1), «Зенит-Ижевск-м» - «Дорожник» - 1:1 (Баранов, 73 - Цибизов, 43), «СШОР-Волга-м» - «Искра» - 5:0 (Дрязгов, 8,16, Хачатрян, 55, 72, Семкин, 90+1).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД. 1. «Дорожник» Каменка - 14 очков (6 игр, + 4 = 2 – 0, мячи 11:3). 2. ФК «Саранск» - 13 очков (5 игр, + 4 = 1 – 0, мячи 17:2). 3. «Торпедо-Димитровград» - 11 очков (6 игр, + 3 = 2 – 1, мячи 10:4). 4. «Зенит-Ижевск-м» - 11 очков (6 игр, + 3 = 2 – 1, мячи 10:7). 5. «Дзержинск-ТС» - 10 очков (6 игр, + 3 = 1 – 2, мячи 15:5). 6. «Крылья Советов-м-ЦПФ» Самара - 10 очков (6 игр, + 3 = 1 – 2, мячи 11:8). 7. «Сызрань-2003-м-СШОР-2» - 9 очков (6 игр, + 3 = 0 – 3, мячи 10:19). 8. «Оренбург-2» - 7 очков (5 игр, + 2 = 1 – 2, мячи 5:5). 9. «Академия-Лада-м» Приморский - 6 очков (6 игр, + 2 = 0 – 4, мячи 5:9). 10. ЦСП «Марий Эл» Йошкар-Ола - 3 очка (6 игр, + 1 = 0 – 5, мячи 12:22). 11. «Искра» Энгельс - 3 очка (6 игр, + 1 = 0 – 5, мячи 8:19). 12. «СШОР-Волга-м» Ульяновск - 3 очка (+ 1 = 0 – 5, мячи 7:18).

БОМБАРДИРЫ: 8 - Виталий Бурмаков («Торпедо-Димитровград»), Евгений Панов (ЦСП «Марий Эл»), 5 - Павел Афанасьев, 3 - Сергей Ювенко (оба - ФК «Саранск»), Максим Громов («Дзержинск-ТС»), Никита Комаров («Искра»), Георгий Маргиев («Академия-Лада-м»), Дмитрий Антонов («Дорожник»), Виктор Калинин («Дзержинск-ТС»), Денис Амплеев («Сызрань-2003-м-СШОР-2»), Геворг Хачатрян («СШОР-Волга-м»), Альмир Мингачев («Крылья Советов-ЦПФ»).

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2017

Группа «Г». 1-й тур (3 мая): «Сокол-м» Саратов - «Искра» Энгельс - 2:6, ФК «Саранск» - «Дорожник» Каменка - 0:2 (Трусов, 39, Цибизов, 50). 2-й тур (17 мая): «Дорожник» - «Сокол-м» - 3:0, «Искра» - ФК «Саранск» - 1:1 (Н. Комаров, 60 - Афанасьев, 50). 3-й тур (31 мая): «Сокол-м» - ФК «Саранск» (16.00), «Дорожник» - «Искра». 4-й тур. 14 июня: ФК «Саранск» - «Сокол-м» (15.00, стадион «Старт»). 15 июня: «Искра» - «Дорожник». 5-й тур (28 июня): ФК «Саранск» - «Искра» (15.00, стадион «Старт»), «Сокол-м» - «Дорожник». 6-й тур (6 июля): «Дорожник» - ФК «Саранск», «Искра» - «Сокол-м».

Группа «Д». 1-й тур (3 мая): ФК «Чувашия» Чебоксары - ЦСП «Марий Эл» Йошкар-Ола - 3:0, «Дзержинск-ТС» - «ЦПРФ-Мордовия» Саранск - 4:1 (Калинин, 9, 12, 75, Дерешев, 83; на 81-й мин. Калинин не реализовал пенальти - Тишенков, 41). 2-й тур (17 мая): «ЦПРФ-Мордовия» - ФК «Чувашия» - 2:2 (Тишенков, 45, Алукаев, 88 // Краснов, 21, Волков, 30), ЦСП «Марий Эл» - «Дзержинск-ТС» - 0:3. 3-й тур (31 мая): «ЦПРФ-Мордовия» - ЦСП «Марий Эл» (17.30, стадион «Старт»), ФК «Чувашия» - «Дзержинск-ТС». 4-й тур. 14 июня: ЦСП «Марий Эл» - «ЦПРФ-Мордовия». 15 июня: «Дзержинск-ТС» - ФК «Чувашия». 5-й тур (28 июня): ФК «Чувашия» - «ЦПРФ-Мордовия», «Дзержинск-ТС» - ЦСП «Марий Эл». 6-й тур (6 июля): ЦСП «Марий Эл» - ФК «Чувашия», «ЦПРФ Мордовия» - «Дзержинск-ТС».

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