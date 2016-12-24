ДАРЬЯ РОКУНОВА - «МИСС АРТИСТИЧНОСТЬ»

Петр Тултаев подвел итоги конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2017»
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...