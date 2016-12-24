ДАРЬЯ РОКУНОВА - «МИСС АРТИСТИЧНОСТЬ»

Первый в истории всероссийский конкурс на самую-самую болельщицу команды Футбольной Национальной Лиги прошел в Москве в концертно-развлекательном клубе Golden Palace. В решающем этапе приняли участие 19 девушек, каждая из них стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе. Не смогла принять участие в финале по семейным обстоятельствам только «Мисс ФК «Спартак-Нальчик» Даната Полошовец.

Победительницей всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» стала представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова. Вице-мисс ФНЛ-ФОНБЕТ была признана Екатерина Полянина («Енисей»). Специальный приз «Мисс зрительских симпатий» получила представляющая «Тамбов» Валерия Кадомская, победившая в голосовании на официальном сайте ФНЛ.

Представительнице ФК «Мордовия» Дарье Рокуновой был презентован титул «Мисс артистичность». «Мисс позитивность» была названа Наталья Дериглазова («Волгарь»), «Мисс оригинальность» - Екатерина Яньшина («Факел»), «Мисс находчивость» - Елизавета Шевченко («Кубань»), «Мисс нежность» - Анна Дементьева («Сибирь»), «Мисс романтичность» - Вера Вирц («Нефтехимик»), «Мисс грация» - Анна Масловская («Луч-Энергия»), «Мисс талант» - Анна Шепенкова (ФК «Тосно»), «Мисс креативность» - Валерия Кадомская (ФК «Тамбов»), «Мисс конгениальность» - Виктория Герасимова (ФК «Химки»), «Мисс изящество» - Светлана Стрелкова («СКА-Хабаровск»), «Мисс элегантность» - Алина Корчина («Сокол»), «Мисс обаяние» - Полина Цветкова («Спартак-2»), «Мисс улыбка» - Татьяна Климентьева («Балтика»), «Мисс пластичность» - Полина Телиус (ФК «Тюмень»), «Мисс активность» - Кира Агапова («Динамо-Москва»), «Мисс спорт» - Екатерина Коноплева («Зенит-2»).

В финале перед девушками стояла непростая задача: продемонстрировать свои лучшие качества при выполнении нескольких конкурсных заданий. Строгое жюри оценивало не только внешние данные участниц, умение вести себя на сцене, но и находчивость, интеллектуальные качества, а также футбольные знания. Придирчивым экзаменатором в одном из главных заданий выступил известный спортивный комментатор Георгий Черданцев.

Победительницу, а также обладательниц других номинаций определило жюри под сопредседательством президента ФНЛ Игоря Ефремова и генерального директора компании «ФОНБЕТ» Александра Парамонова. В жюри также входили: олимпийская чемпионка, член Совета Федерации Татьяна Лебедева, депутат Государственной думы Владимир Афонский, уже упомянутый Георгий Черданцев, гендиректор Fashion House International Вадим Хусаинов, директор телеканала Music Box Наталья Палинова, эстрадная певица Юлия Михальчик и главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов. Организаторы выразили намерение сделать этот конкурс традиционным.