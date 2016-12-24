«МОРДОВИЯ-2001» УЗНАЛА СОПЕРНИКОВ ПО ИЮНЬСКОМУ ФИНАЛУ РОССИИ В МОСКВЕ

На днях стал известен календарь финального турнира первенства России среди команд спортивных школ в сезоне-2016/2017 (футболисты не старше 2001 года рождения). Традиционные соревнования под эгидой РФС пройдут с 20 июня по 2 июля в Москве и соберут 20 сильнейших коллективов страны в своем возрасте.

«Мордовия-2001» (тренеры - Василий Дмитренко и Антон Котенко) путем жребия определена в группу «В», где поочередно сыграет со сверстниками из «Тюмени» (20 июня), подмосковного УОР-5 (21 июня), «Краснодара» (22 июня) и московского «Динамо» (26 июня). Для выхода в четвертьфинал в соперничестве пяти команд необходимо попасть в «двойку». В начале июня определится, на каком стадионе пройдут матчи Финала России среди 16-летних.

В других квинтетах сыграют: группа «А» - «Локомотив» (Москва), СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Урал» (Екатеринбург), «Томь» (Томск) и «Рубин» (Казань); группа «С» - «Балтика» (Калининград), ФМШ (Ростов-на-Дону), ЦСКА (Москва), «Енисей» (Красноярск) и «Шинник» (Ярославль); группа «D» - «Луч-Энергия» (Владивосток), ЦРФСО (Смоленск), «Спартак-Нальчик» (Нальчик), «Спартак» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург).