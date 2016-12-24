«МОРДОВИЯ-2001» УЗНАЛА СОПЕРНИКОВ ПО ИЮНЬСКОМУ ФИНАЛУ РОССИИ В МОСКВЕ

Праздничная афиша
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?