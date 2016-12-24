ЕЛЕНА АНЮШИНА ДОБИЛАСЬ УСПЕХА НА КУБКЕ МИРА В ВЕНГРИИ

В венгерском городе Сегед состоялся второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Россиянки Кира Степанова и Елена Анюшина стали вторыми в байдарке-двойке на олимпийской для женщин дистанции 500 метров. «Бронза» досталась гребчихам из Словении, «золото» выиграли новозеландки.

Успеху в дуэте предшествовал личный успех спортсменки РЦСП «Старт» Елены Анюшиной, оформленный днем ранее. И что весьма примечательно, он также был добыт на олимпийской дистанции - 500 метров на байдарке-одиночке. Уроженка Ардатовского района Мордовии пригребла к финишу первой, опередив Лизу Каррингтон из Новой Зеландии на 0,085 секунды.

КУБОК МИРА - 2017. II этап. Женщины. 500 метров. Байдарка-одиночка. 1. Елена Анюшина (Россия) - 1.47,755. 2. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия) - 1.47,840. 3. Тамара Такач (Венгрия) - 1.49,45. Женщины. 500 метров. Байдарка-двойка. 1. Лиза Каррингтон и Кэйтлин Райан (Новая Зеландия) - 1.38,349. 2. Кира Степанова и Елена Анюшина (Россия) - 1.40,880. 3. Аня Остерман и Спела Пономаренко (Словения) - 1.41,842.