ЕЛЕНА АНЮШИНА ДОБИЛАСЬ УСПЕХА НА КУБКЕ МИРА В ВЕНГРИИ

Новые троллейбусы для Саранска
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Руководители республики отчитались о своих доходах
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...