ЕЛЕНА АНЮШИНА ДОБИЛАСЬ УСПЕХА НА КУБКЕ МИРА В ВЕНГРИИ

Спорт

 

В венгерском городе Сегед состоялся второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Россиянки Кира Степанова и Елена Анюшина стали вторыми в байдарке-двойке на олимпийской для женщин дистанции 500 метров. «Бронза» досталась гребчихам из Словении, «золото» выиграли новозеландки.
Успеху в дуэте предшествовал личный успех спортсменки РЦСП «Старт» Елены Анюшиной, оформленный днем ранее. И что весьма примечательно, он также был добыт на олимпийской дистанции - 500 метров на байдарке-одиночке. Уроженка Ардатовского района Мордовии пригребла к финишу первой, опередив Лизу Каррингтон из Новой Зеландии на 0,085 секунды.
КУБОК МИРА - 2017. II этап. Женщины. 500 метров. Байдарка-одиночка. 1. Елена Анюшина (Россия) - 1.47,755. 2. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия) - 1.47,840. 3. Тамара Такач (Венгрия) - 1.49,45. Женщины. 500 метров. Байдарка-двойка. 1. Лиза Каррингтон и Кэйтлин Райан (Новая Зеландия) - 1.38,349. 2. Кира Степанова и Елена Анюшина (Россия) - 1.40,880. 3. Аня Остерман и Спела Пономаренко (Словения) - 1.41,842. 

 

 

                       

 

 

 

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