ТРИ МЕДАЛИ КУБКА РОССИИ

«На пороге стояла босая, окровавленная девочка»
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...