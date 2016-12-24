ТРИ МЕДАЛИ КУБКА РОССИИ

Спортсмены СШОР по велоспорту Мордовии приняли участие в IV этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях, которые с 25 по 27 мая проходили в Москве. Второе место в мужском соперничестве занял Владислав Неяскин, среди женщин лучшей стала Александра Терешкина, «серебро» - у Марины Шамахиной (по сумме двух дней).

В турнире на призы СШОР «Нагорная» на третью ступень пьедестала почета смогли подняться Максим Бушуев и Валентина Ермолаева (в возрастной группе младшие юноши и девушки 2003-2004 годов рождения). «Серебра» добилась Дарина Шевыряева (девочки 2005-2006 годов рождения). Перед этим в Рузаевке на велодроме «Экстрим» состоялись открытые чемпионат и первенство Мордовии, в которых в общей сложности приняли участие 156 гонщиков из Пензы, Саранска и Рузаевки. Имена и фамилии победителей в личном зачете - перед вами.

Мужчины 2000 г.р. и старше. Дмитрий Карасев (Рузаевка). Женщины 1998 г.р. и старше. Александра Терешкина (Рузаевка). Старшие юноши 2001 г.р. Алексей Кудряшов (Рузаевка). Старшие юноши 2002 г.р. Владислав Храмов (Саранск). Старшие девушки 2001-2002 г.р. Нина Яковлева (Рузаевка). Младшие юноши 2003 г.р. Максим Бушуев (Рузаевка). Младшие юноши 2004 г.р. Константин Сутербин (Саранск). Младшие девушки 2003-2004 г.р. Дарья Хлуднева (Саранск). Мальчики 2005 г.р. Евгений Гунин (Саранск). Мальчики 2006 г.р. Роман Каплин (Рузаевка). Девочки 2005-2006 г.р. Дарина Шевыряева (Рузаевка). Мальчики 2007 г.р. Антон Аникин (Саранск). Мальчики 2008 г.р. Александр Подрядчиков (Саранск). Девочки 2007 г.р. и младше. Дарья Бусарова (Рузаевка). Мальчики 2009 г.р. Александр Гатилин (Рузаевка). Мальчики 2010 г.р. и младше. Роман Оплюшкин (Пенза).