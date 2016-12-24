ШВЕЦОВ, ХОХЛОВЫ, ЦИРУЛЕВА И ТРЕТЬЯК ЗАВОЕВЫВАЮТ НАГРАДЫ ДЛЯ МОРДОВИИ

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Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха