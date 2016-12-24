ШВЕЦОВ, ХОХЛОВЫ, ЦИРУЛЕВА И ТРЕТЬЯК ЗАВОЕВЫВАЮТ НАГРАДЫ ДЛЯ МОРДОВИИ

Спорт

 

В Смоленске состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике под эгидой Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В программу соревнований вошли бег, прыжки в длину и высоту, а также метание диска, копья, клаба и толкание ядра. На состязаниях были выявлены сильнейшие атлеты страны для формирования сборной команды России. 
За медали боролись более 300 спортсменов-инвалидов из 45 регионов страны. Под флагом Мордовии выступал трехкратный действующий рекордсмен мира в беге, трехкратный паралимпийский чемпион Евгений Швецов (класс Т36), завоевавший сразу три награды. «Золото» было добыто в беге на 200, 400 и 800 метров. 
Наряду с этим необходимо отметить, что чуть ранее значительных успехов достигли сестры Алина и Регина Хохловы - воспитанницы Спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова паралимпийского и сурдлимпийского резерва. На чемпионате мира по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями в Таиланде Хохловы завоевали золотую и серебряную медали в состязаниях по спортивной ходьбе на дистанции 5 километров. Параллельным курсом Татьяна Цирулева отличилась в белорусском Гомеле, став чемпионкой Европы по шашкам-64, а Валерий Третьяк там же завоевал «бронзу».

 

 

                       

 

 

 

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