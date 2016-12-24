НЕВЗИРАЯ НА СИЛУ СОПЕРНИКА

Главная команда республики вновь порадовала своих верных поклонников. Вслед за воронежским «Факелом» на щите Саранск покинул и ярославский «Шинник». Крепкие коллективы не могут подобрать способы для того, чтобы справиться с боевым настроем подопечных Марата Мустафина. Если в первых мартовских матчах наглядные шероховатости в игре, надо признать, присутствовали, то сейчас на поле все больше чувствуется рука тренера. «Мордовия» демонстрирует заводной футбол, который с приходом теплой погоды, без сомнений, поможет вернуть болельщиков на трибуны.

Пристальное внимание приковывает к себе таблица. Публикуя подробный статистический расклад, обращаем внимание читателей на то, что продолжение успешной серии не только гарантированно выведет «бордовых» из опасной зоны, но и приблизит к «десятке» сильнейших. Заглянем в календарь. На повестке дня - матчи с «Тюменью» (12 апреля, на выезде, начало в 16.00), красноярским «Енисеем» (17 апреля, дома, 18.00) и московским «Динамо» (23 апреля, в гостях, 16.00, прямой эфир на телеканале «Матч! Наш Спорт»). Возвращаясь к матчу минувшему, предоставим слово наставникам команд. Для каждого из них игра сложилась по-особенному. Марату Мустафину важно выжимать максимум из домашних поединков. Александр Побегалов отмечал свой 61-й день рождения, однако подопечные разочаровали авторитетного специалиста.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:

- Тяжелая игра получилась. Во всех отношениях. Но ребята - большие молодцы. Справились с теми задачами на поле, которые перед ними ставились. Мы знали, что будет очень много единоборств и как никогда будут важны подборы мяча. Очень помог быстрый гол. Забили и чувствовали себя уверенно. Отмечу также игровую дисциплину. Все сыграли на своем уровне, никто не выпадал. Хочу поздравить команду и наших болельщиков с этой непростой победой.

- «Мордовия» с первых минут начала очень активно. В установке на матче делали упор конкретно на это?!

- Дома, в родных стенах, всегда нужно играть с позиции силы, агрессивно, с высоким прессингом, подобающей активностью.

- Пока не удается решить проблему реализации. Команда создает моменты, но забивает с них далеко не всегда. Чем это можно объяснить?

- Мы работаем над этим. Команда сейчас находится в такой ситуации, когда каждый матч чрезвычайно важен в турнирном плане. Крайне необходимо набирать очки, а в домашних играх - обязательно три. Нервное напряжение не спадает. Все равно ведь в таблицу все смотрят. И здесь надо только похвалить ребят - они отдаются на поле, стараются цепляться за каждый матч, добиваться успеха. Понятно, что важен каждый созданный у ворот соперника момент. Для этого надо подходить к своим действиям на поле профессионально. Да, пока не удается в полной мере воплотить в голы то, что мы создаем. Но мне не в чем упрекнуть футболистов. Могу их только поблагодарить. «Шинник» - один из лидеров ФНЛ, стабильно находится наверху. Естественно, что не просто так. Подобное турнирное положение и репутацию надо уметь заработать. Победа над таким соперником способна принести «Мордовии» большую пользу. Даже в чисто психологическом, эмоциональном плане.

- Зачастую складывалось впечатление, что в воротах у «Шинника» играет самый настоящий Яшин. Можно ли назвать голкипера гостей одним из лучших в этом матче, учитывая, что его команда все-таки проиграла?

- Футбол - командная игра. Каждый игрок должен четко выполнять возложенные на него функции. Поэтому я не сторонник кого-то выделять персонально. Наш вратарь, между прочим, в очередной раз сыграл на ноль, и в этом ему помогли как защитники, так и вся наша команда. Все большие молодцы!

- В календаре первенства ФНЛ наблюдаются уплотнения. С «Тюменью» предстоит сыграть в гостях среди недели. С какой скамейкой подходит к такому графику «Мордовия»?

- По индивидуальной программе в настоящий момент занимаются только Андрей Пазин и Владислав Адаев. Все остальные здоровы и рвутся в бой. Впрочем, определенную ротацию состава, конечно же, предстоит сделать. Мы прекрасно понимаем, что, когда календарь столь насыщен, игрокам непросто выдерживать дополнительные нагрузки.



