НЕВЗИРАЯ НА СИЛУ СОПЕРНИКА

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Марат МУСТАФИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:
- Тяжелая игра получилась. Во всех отношениях. Но ребята - большие молодцы. Справились с теми задачами на поле, которые перед ними ставились. Мы знали, что будет очень много единоборств и как никогда будут важны подборы мяча. Очень помог быстрый гол. Забили и чувствовали себя уверенно. Отмечу также игровую дисциплину. Все сыграли на своем уровне, никто не выпадал. Хочу поздравить команду и наших болельщиков с этой непростой победой.
- «Мордовия» с первых минут начала очень активно. В установке на матче делали упор конкретно на это?!
- Дома, в родных стенах, всегда нужно играть с позиции силы, агрессивно, с высоким прессингом, подобающей активностью.
- Пока не удается решить проблему реализации. Команда создает моменты, но забивает с них далеко не всегда. Чем это можно объяснить?
- Мы работаем над этим. Команда сейчас находится в такой ситуации, когда каждый матч чрезвычайно важен в турнирном плане. Крайне необходимо набирать очки, а в домашних играх - обязательно три. Нервное напряжение не спадает. Все равно ведь в таблицу все смотрят. И здесь надо только похвалить ребят - они отдаются на поле, стараются цепляться за каждый матч, добиваться успеха. Понятно, что важен каждый созданный у ворот соперника момент. Для этого надо подходить к своим действиям на поле профессионально. Да, пока не удается в полной мере воплотить в голы то, что мы создаем. Но мне не в чем упрекнуть футболистов. Могу их только поблагодарить. «Шинник» - один из лидеров ФНЛ, стабильно находится наверху. Естественно, что не просто так. Подобное турнирное положение и репутацию надо уметь заработать. Победа над таким соперником способна принести «Мордовии» большую пользу. Даже в чисто психологическом, эмоциональном плане.
- Зачастую складывалось впечатление, что в воротах у «Шинника» играет самый настоящий Яшин. Можно ли назвать голкипера гостей одним из лучших в этом матче, учитывая, что его команда все-таки проиграла?
- Футбол - командная игра. Каждый игрок должен четко выполнять возложенные на него функции. Поэтому я не сторонник кого-то выделять персонально. Наш вратарь, между прочим, в очередной раз сыграл на ноль, и в этом ему помогли как защитники, так и вся наша команда. Все большие молодцы!
- В календаре первенства ФНЛ наблюдаются уплотнения. С «Тюменью» предстоит сыграть в гостях среди недели. С какой скамейкой подходит к такому графику «Мордовия»?
- По индивидуальной программе в настоящий момент занимаются только Андрей Пазин и Владислав Адаев. Все остальные здоровы и рвутся в бой. Впрочем, определенную ротацию состава, конечно же, предстоит сделать. Мы прекрасно понимаем, что, когда календарь столь насыщен, игрокам непросто выдерживать дополнительные нагрузки.
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