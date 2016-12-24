ДАРЬЯ РОКУНОВА - МИСС ФК «МОРДОВИЯ»

В минувший уик-энд на сцене торгово-развлекательного комплекса «Сити-Парк» выбирали мисс ФК «Мордовия» - обаятельную особу и настоящую болельщицу, которая способна достойно представить наш клуб в финальном соперничестве конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ».

Мероприятие проходило в веселой, дружеской и зажигательной атмосфере. У тех, кто наблюдал за развитием событий, не осталось никаких сомнений в том, что каждая из участниц конкурса выступила очень ярко и приложила максимум усилий для того, чтобы одержать победу. Конкурсантки предстали перед зрителями и членами жюри как в привычном для всех, так и в самом неожиданном виде. Девушки выполняли различные творческие задания, рассказывали о себе, пытались продемонстрировать технику владения мячом, отвечали на интересные вопросы, посвященные прошлому и настоящему ФК «Мордовия», и даже пробовали выступить в роли телекомментаторов. Дополнительные баллы начислялись за активную поддержку со стороны друзей и близких, чему был посвящен отдельный конкурс.

Обладательницей титула «Мисс ФК «Мордовия» стала Дарья Рокунова. Что весьма примечательно, с футболом Даша знакома буквально с пеленок, ведь она дочь известного в недавнем прошлом футболиста «Светотехники» и «Биохимика», гвардейца ФК «Мордовия», а ныне преуспевающего специалиста сферы детско-юношеского футбола Владимира Рокунова.

Другие участницы также не остались без призов и подарков от партнеров конкурса. Звание «Мисс Мечта болельщика» было присуждено Ирине Глямшиной. Ленту с надписью «Мисс Грация» примерила Афина Светкина. «Мисс Обаяние» стала Роксана Максиняева. Титул «Мисс Футбольная семья» получила Яна Игошева. «Мисс Приз зрительских симпатий» - Александра Гусева. «Мисс Фитнес» была названа Алина Сараева. Обладательницей звания «Вице-мисс ФК «Мордовия» стала Татьяна Астахова.