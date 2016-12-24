ДАРЬЯ РОКУНОВА - МИСС ФК «МОРДОВИЯ»

Что нам стоит театр построить
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств