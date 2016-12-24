«МОРДОВИЯ-2008» СТАЛА ВТОРОЙ НА «КУБКЕ ВОЛГИ» В КАЗАНИ

На стыке марта и апреля в Казани проходил детский турнир со звучным названием «Кубок Волги». Несколько прекрасных футбольных дней в столице Татарстана провели юные футболисты «Мордовии-2008» (тренеры - Эдуард Тюшев и Юрий Гулякин) и «Мордовии-2009» (тренеры - Алексей Федюнин и Александр Корнеев).

Обе наши команды успешно преодолели предварительный этап, после чего вступили в спор за медали. «Мордовия-2008» с первого места квалифицировалась в полуфинал, где была сильнее нижегородской СДЮСШОР-8 - 5:4 (отличились: Илья Гришин - дважды, Антон Горбунов, Вадим Евдокимов и Глеб Сысуев). А вот в финале с ижевским «Зенитом» совсем немного не повезло - со счетом 3:2 победили ребята из столицы Удмуртии. Авторами голов в составе «М-2008» стали Антон Горбунов и Илья Гришин (примерил лавры лучшего нападающего).

«Мордовия-2009» выступала сразу двумя составами. Первый из них пробился в финальную «четверку» своей возрастной категории. Но там, к сожалению, успешнее выступили «Рубин-1» («золото»), тольяттинский «Гэлакси» («серебро») и «Рубин-2» («бронза»).

Масса крупных результатов не должна вводить в заблуждение. Понятно, что формат казанского турнира больше подходит под определение «фестиваль», так как в нем принимают участие абсолютно разношерстные команды. Однако в данном возрасте именно такие турниры приносят немало пользы юным футболистам. Во-первых, позволяют почувствовать себя сильнее на фоне сверстников из других городов. Во-вторых, помогают наглядно оценить свой уровень в соперничестве с футбольной школой «Рубина», задающей тон в приволжском футболе.