«МОРДОВИЯ-2008» СТАЛА ВТОРОЙ НА «КУБКЕ ВОЛГИ» В КАЗАНИ

«За рулем такси имеют право находиться только профессионалы»
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....