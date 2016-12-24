«МОРДОВИЯ-2006» ДОБИЛАСЬ «СЕРЕБРА» НА ТУРНИРЕ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

«Ваши документики»
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...