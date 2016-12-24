«МОРДОВИЯ-2006» ДОБИЛАСЬ «СЕРЕБРА» НА ТУРНИРЕ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

В Калуге состоялся традиционный межрегиональный турнир, посвященный Дню космонавтики. За призы и медали соперничали 16 команд из городов Центральной России, из Москвы и Подмосковья. «Мордовия-2006» (тренеры - Сергей Ильин и Сергей Першин) являлась единственным представителем Поволжья и сыграла немало интересных матчей и дошла до финала.

Регламент соревнований подразумевал два групповых этапа. На первом из них «Мордовия-2006» одержала три уверенные победы: СКА Смоленск - 1:0 (автор гола: Максим Трифонов), «Юный динамовец» Брянск - 3:0 (Максим Трифонов, Дмитрий Анд. Шмелев, Алексей Денисенко), «Квант» Обнинск - 4:1 (Алексей Денисенко, Константин Костерин, Киселев, Георгий Герасимов).

На втором групповом этапе саранским пацанам довелось соперничать с липецким «Металлургом» - 1:0 (гол: Дмитрий Анд. Шмелев) и ФШ «Калуга» - 0:0. Еще один результат перекочевал в группу «Е» из первого группового этапа - победа над «Квантом» из Обнинска (4:1). За счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей (5:1 против 3:0 у калужан) наша команда вышла в полуфинал с первого места. Затем было пройдено брянское «Динамо» - 0:0, пен. 2:0. Исход решающего поединка предопределил один-единственный гол, который остался за хозяевами соревнований. Однако и «серебро» - достойный итог, с которым было легко возвращаться домой.