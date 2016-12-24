ШАКИРЗЯНОВ ПРЕУСПЕЛ В МОНЧЕГОРСКЕ

9 апреля в Мончегорске завершился чемпионат России в лыжных марафонах. На дистанции 70 километров свободным стилем чемпионом страны стал Андрей Ларьков, опередив на 1,2 секунды члена сборной команды Мордовии Рауля Шакирзянова. «Бронза» - у Андрея Мельниченко.

Мужчины. 70 км. Свободный стиль. 1. Андрей Ларьков (Татарстан) - 2:43.00,4. 2. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) - отставание 1,2. 3. Андрей Мельниченко (Красноярский край) + 2,0. 4. Николай Хохряков + 2,1. 5. Константин Главатских (оба - Удмуртия) + 4,1. 6. Алексей Шемякин (Архангельская область) + 4,3.