ШАКИРЗЯНОВ ПРЕУСПЕЛ В МОНЧЕГОРСКЕ

Главное не слова, а дела
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
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Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей