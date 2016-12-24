«ИНСАР» СЫГРАЛ В ФИНАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»

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Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Команда «Инсар» заняла 41-е место во Всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова, которые с 1 по 10 апреля проходили на олимпийских объектах Сочи.
В турнире приняли участие команды юношей в возрасте 12-13 лет из 60 субъектов Российской Федерации - победители региональных соревнований. Общее количество участников составило более 1,2 тысячи человек. Главный трофей достался представителям команды ДЮСШ «Олимпийский» из Рязанской области. Серебряным призером стала команда ДЮСШ-2 «Переславль» (Ярославская область). Бронзовые медали выиграла команда «Феникс-2004» из Калининградской области.
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
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