ЕКАТЕРИНА ПАЛЬЦЕВА - ЧЕМПИОНКА РОССИИ

В первые дни апреля в селе Покровское Одинцовского района Московской области состоялся чемпионат России среди женщин. В соревнованиях соперничали спортсменки 1977-1998 годов рождения. Общее число участниц - 167 представительниц прекрасного пола из 50 регионов страны.

Мордовию представляли воспитанницы СШОР по боксу Олега Маскаева Нурия Мясоутова (весовая категория 54 кг) и Екатерина Пальцева (весовая категория 48 кг). Мясоутова, к сожалению, выбыла еще в первом круге, уступив сильной сопернице - многократной победительнице международных турниров Карине Тазабековой. Пальцева, напротив, смогла пробиться в финал. Причем особо стоит отметить, что на пути в решающий поединок была одержала победа над мастером-международником Юлией Чумгалаковой. В острой борьбе за «золото» Екатерина выиграла у представительницы Якутии, мастера спорта России Зои Исаевой.