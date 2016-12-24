«РУСКОН» С ХУДШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

«Жители республики ждут от нас конкретных дел!»
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей