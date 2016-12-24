«РУСКОН» С ХУДШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Некогда грозный «Рускон» - на сегодняшний день последняя команда межрегиональных соревнований первенства России в зоне «Урал-Поволжье-Центр». Увы, приходится констатировать этот печальный факт. Цифры говорят сами за себя.

Итоговая таблица турнира практически оформлена. Несыгранными остаются только четыре матча с участием «русконовцев». Согласно календарю, опубликованному на официальном сайте РФБ, каждую из этих встреч «кондитеры» проведут на родном паркете спорткомплекса «Мордовия». 15 и 16 апреля в соперниках у саранской команды будут баскетболисты БК «Нижний Тагил», 18 и 19 апреля - БК «Киров».