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«РУСКОН» С ХУДШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Спорт

 

Некогда грозный «Рускон» - на сегодняшний день последняя команда межрегиональных соревнований первенства России в зоне «Урал-Поволжье-Центр». Увы, приходится констатировать этот печальный факт. Цифры говорят сами за себя.
Итоговая таблица турнира практически оформлена. Несыгранными остаются только четыре матча с участием «русконовцев». Согласно календарю, опубликованному на официальном сайте РФБ, каждую из этих встреч «кондитеры» проведут на родном паркете спорткомплекса «Мордовия». 15 и 16 апреля в соперниках у саранской команды будут баскетболисты БК «Нижний Тагил», 18 и 19 апреля - БК «Киров».

 

 

                       

 

 

 

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