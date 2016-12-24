НА ВЕЛОСИПЕДАХ БЕЗ ПЕДАЛЕЙ

«Жители видят на улицах трупы отравленных собак»
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
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В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик