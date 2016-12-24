НА ВЕЛОСИПЕДАХ БЕЗ ПЕДАЛЕЙ

В Рузаевке состоялись соревнования среди детей в возрасте от 2,5 до 6 лет, организаторами проведения которых стали Комплексная спортивная школа олимпийского резерва, СК «Мордовия» и Центр физкультуры и спорта Рузаевского района. Вместе с родителями численность участников мероприятий превысила отметку в 300 человек.

Лучшими в личном зачете стали: Вадим Гришин, Дмитрий Девяткин, Алмаз Курмаев, Алина Резепова, Юлия Орлова, Дарина Кузнецова, Анастасия Биушкина, Анна Шепелева, Анастасия Логунова, Данила Биушкин, Азат Кулаев, Кирилл Селякин, Варвара Смирнова, Ксения Кашицына, Наталья Амбаева, Иван Пронин, Данил Белов и Николай Вишленков.

«Ребята, впервые увидевшие, как их сверстники ловко справляются с велосипедом без педалей, достаточно легко освоились на трассе, - подчеркнул основатель велоспорта-ВМХ в России и инициатор внедрения беговелоспорта в Мордовии Анатолий Беляев. - Отрадно, что наше движение набирает обороты, а чемпионы и призеры районных соревнований с удовольствием включаются в него и приезжают на республиканские турниры».