ПАВЕЛ ОХОТНИКОВ ВЫИГРАЛ «БРОНЗУ» КУБКА РОССИИ

«Я потерял голову, у нас был роман»
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет