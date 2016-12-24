ПАВЕЛ ОХОТНИКОВ ВЫИГРАЛ «БРОНЗУ» КУБКА РОССИИ

В Тюмени состоялись соревнования Кубка России. В мужском спринте на 10 км первенствовал Иван Печенкин, который в борьбе за победу опередил своего старшего брата Александра Печенкина на 8,8 секунды. Третьим к финишу прибежал член сборной команды Мордовии Павел Охотников.

Мужчины. Спринт, 10 км. 1. Иван Печенкин - 28.34,9 (1 штрафной круг). 2. Александр Печенкин (оба - Тюменская область) - отставание 8,8 (3). 3. Павел Охотников (Мордовия/Чувашия) +10,4 (2)… 7. Павел Магазеев (Мордовия) +35,0.

Женщины. Спринт, 7,5 км. 1. Виктория Сливко (Тюменская область) - 21.43,0 (1). 2. Валентина Телицына (Удмуртия) +51,6 (2). 3. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) +52,8 (2)… 7. Елена Кручинкина (Мордовия) +1:26.0… 19. Надежда Дубова (Мордовия / Ульяновская область) +1:59.4… 28. Ирина Кручинкина (Мордовия) +2:46.8.

Суперспринт, 6 км. Мужчины. 1. Вадим Филимонов (ХМАО) - 17.02,0 (3). 2. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) +0,2 (2). 3. Петр Пащенко (ХМАО) +0,3 (3)… 12. Павел Охотников (Мордовия) +1:05.0… 20. Павел Магазеев (Мордовия) +1:38.8.

Суперспринт, 4 км. Женщины. 1. Виктория Сливко (Тюменская область) - 14.58,7 (1). 2. Ольга Шестерикова (Тюменская обл.) +14,1 (2). 3. Анастасия Толмачева (Тюменская область) +19,6 (2)… 6. Ирина Кручинкина (Мордовия) +40.0… 11. Надежда Дубова (Мордовия) +1:15.8… 26. Елена Кручинкина (Мордовия) +2:31.5.