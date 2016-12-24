РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ

Экспорт + инициатива
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...