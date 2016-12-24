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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ

Спорт

 

Республика Мордовия заняла второе место по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Федерации за 2016 год, который был организован Минспортом России.
В конкурсе определен рейтинг всех субъектов Российской Федерации по шести основным направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта. Регионы разделены на три группы в зависимости от численности населения. Мордовия заняла призовое место в группе с численностью населения до 1 млн человек. Награждение победителей и призеров состоялось в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

 

 

                       

 

 

 

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