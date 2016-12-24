РАУЛЬ ШАКИРЗЯНОВ ВЫИГРАЛ «ПОЛТИННИК» НА «ПРАЗДНИКЕ СЕВЕРА»

Тем временем в Мурманске прошел традиционный лыжный марафон «Праздник Севера». Соревнования проводятся среди представителей разных стран. На трассу выходят как любители, так и профессионалы. В этот раз идеи здорового образа жизни на собственном примере продвигали 1123 человека (на двух дистанциях - 25 и 50 километров).

Победу в гроссмейстерской гонке свободным стилем одержал представитель Комплексной спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) Рауль Шакирзянов. «Серебро» - за белорусом Михаилом Куклиным. «Бронзу» выиграл еще одни «бульбаш» Юрий Остапенко. Среди женщин первой стала Полина Сероносова (Санкт-Петербург/Карелия). Вместе с ней на пьедестал почета поднялись Анна Неустроева (Ковдор, Мурманская область) и Инна Луконина (Белоруссия).

«Праздник Севера» (неофициальное название - полярная Олимпиада) является одним из самых массовых спортивных мероприятий в России, входит в ассоциацию Russialoppet, союз марафонов «Лыжная Россия» и европейскую ассоциацию Euroloppet.