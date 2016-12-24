РАУЛЬ ШАКИРЗЯНОВ ВЫИГРАЛ «ПОЛТИННИК» НА «ПРАЗДНИКЕ СЕВЕРА»

«Скорая» будет приезжать быстрее
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными