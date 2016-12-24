АНАСТАСИЯ СЕДОВА ПРЕУСПЕЛА В МАСС-СТАРТЕ

В Саранске будет открыта новая мебельная фабрика
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
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