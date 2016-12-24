АНАСТАСИЯ СЕДОВА ПРЕУСПЕЛА В МАСС-СТАРТЕ

В первый день апреля на чемпионате России в Ханты-Мансийске состоялся 30-километровый женский марафон. Обладательницей золотой награды стала известная лыжница Анастасия Седова. Вслед за уроженкой Сарова, давно и успешно выступающей по параллельному зачету за Мордовию, финишировали Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. При этом фотофиниш оставил без медали Анастасию Власову.

«Лыжи отменно работали. Лыжня была твердая. Тактику не строила, действовала по обстоятельствам, - поделилась своими впечатлениями после финиша 22-летняя представительница республиканской КСШОР. - Это мой первый марафон. Вообще не знала, как его бежать. Важно было хорошо себя чувствовать. Посоветовалась с умными людьми, они мне что-то подсказали. Много подсказок было по ходу гонки. Думаю, дебют прошел на ура. Олимпийская дистанция, и этим все сказано. Надо уметь ее преодолевать. Все получилось, все сложилось. Очень рада! Спасибо всем, кто за меня переживает и поддерживает».

«Настраивалась именно на эту гонку, делала на нее акцент, - слова Натальи Непряевой. - Однако не исключала, что выступлю не столь удачно. Все-таки накопилась усталость по ходу чемпионата. В принципе результатом довольна. Буквально сотая секунды все решила. Я рассчитывала сделать рывок на финише. Пытались ли я зацепиться за Седову?! Пыталась, конечно. Но по ходу сезона Настя доказала, что сильна в дистанционных гонках. Сильный соперник, которого на данный момент обыграть очень тяжело».