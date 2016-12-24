МОРДОВИЯ - ВТОРАЯ НА ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ

Отшумели финальные соревнования VIII зимней Спартакиады учащихся России, в которых в общей сложности приняли участие 2649 человек из 62 регионов страны, в том числе 2057 спортсменов (1253 юноши и 804 девушки) и 592 тренера. В зачет шли результаты по 18 видам спорта.

Итоги командного первенства среди субъектов Российской Федерации подводятся раздельно по трем группам (в соответствии с условиями Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы). В связи с чем приятно сообщить, что второе место в третьей группе среди областей, краев и республик с населением до 1 млн человек заняла Республика Мордовия.

Спортсмены Мордовии принимали участие в финальных соревнованиях по биатлону, шорт-треку и фигурному катанию на коньках. Зубовский биатлонист Дмитрий Чудайкин завоевал «золото» в гонке на 10 км среди юношей, а также «бронзу» в спринте. Еще одну награду в копилку сборной нашего региона принесла Алена Кривова. Высокое 4-е место в смешанной эстафете заняли Кристина Петяева и Дмитрий Чудайкин. На 9-й позиции расположился шорт-трекист Дмитрий Ситкин. Порадовали и фигуристы: Артем Тимакин (5-е место), Виктория Яценко (7-е место), Полина Платкова (9-е место).

III ГРУППА (население - до 1 млн человек). 1. Мурманская область - 217. 2. Республика Мордовия - 163. 3. Магаданская область - 153. 4. Калининградская область - 120. 5. Сахалинская область - 119. 6. Камчатский край - 115. 7. Смоленская область - 97. 8. Республика Коми - 80. 9. Республика Карелия - 78. 10. Республика Саха (Якутия) - 72. 11. Амурская область - 19. 12. Республика Северная Осетия (Алания) - 15. 13. Костромская область - 14. 14. Новгородская область - 14. 15. Псковская область - 1. 16. Республика Бурятия - 1. 17. Республика Хакасия - 1.