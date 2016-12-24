МОРДОВИЯ - ВТОРАЯ НА ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ

Главное не слова, а дела
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики