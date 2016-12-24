«ШИПОВКА ЮНЫХ»: УСПЕХ В КАЗАНИ

С 22 по 30 марта в Казани кипели баталии всероссийского финала «Шиповки юных» - популярных соревнований по легкоатлетическому четырехборью. Участниками большого спортивного события стали более 900 спортсменов со всех уголков России. Борьба за медали разворачивалась в трех возрастных группах (10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет).

В программу входили бег на 60 метров, прыжок в длину или высоту, бег на 500, 600 и 800 метров, метание снаряда. Общеобразовательные школы, как заведено, подразделялись на городские и сельские. В соперничестве мальчиков 2006-2007 годов рождения в командном первенстве первое место заняла Атемарская СОШ (468 очков), третье место - Большеберезниковская СОШ (458 очков). В личном первенстве «бронзы» в беге на 600 метров добился атемарец Артем Узенков (результат - 1.48,5). Среди мальчиков 2004-2005 годов рождения первое общекомандное место заняла Большеберезниковская СОШ (660 очков). Среди девушек 2002-2003 годов рождения отличились Екатерина Кирдяшкина (победа в прыжках в высоту с результатом 169 см, победа в многоборье - 431 очко) и Ирина Филатова (3-е место в метании снаряда, 55,47 метра), а их родная сороковая школа, набрав 1474 очка, завоевала «бронзу». Наши поздравления!