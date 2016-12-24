«ШИПОВКА ЮНЫХ»: УСПЕХ В КАЗАНИ

«Градус экономии»
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек