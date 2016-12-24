ЖАМБОЛАТ ЛОКЬЯЕВ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

22-летний борец греко-римского стиля Жамболат Локьяев (на фото - второй справа в нижнем ряду) успешно выступил под российским флагом в Венгрии. На континентальном европейском форуме воспитанник «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе имени А.В. Мишина» в отличном стиле дошел до финала. Завоевать «золото» не получилось - медаль высшей пробы досталась представителю Азербайджана. Однако и «серебро» следует считать достойным итогом выступления.

Глава Мордовии Владимир Волков лично поздравил перспективного борца и его наставников: «Уважаемый Жамболат Сафарбиевич! От всей души поздравляю Вас и Ваших тренеров Тараканова Александра Петровича и Авязова Рината Касимовича с серебряной медалью на молодежном первенстве Европы по спортивной борьбе, прошедшем в венгерском городе Сомбатхей. Благодаря упорному труду, силе воли и высокому мастерству Вы смогли завоевать первую для России награду на этих спортивных состязаниях, продемонстрировав истинный бойцовский характер мордовских атлетов. За Вашим достижением стоят ежедневная работа надо собой, дисциплина и целеустремленность. Убежден, Ваше успешное выступление станет отличным стимулом для новых побед юных борцов республики. Желаю Вам здоровья, благополучия и яркой спортивной карьеры».

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ. 59 кг. 1. Мурад Маммадов (Азербайджан). 2. Жамболат Локьяев (Россия). 3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Юстас Петравичус (Литва). 66 кг. 1. Роман Пачурковски (Польша). 2. Аслан Висаитов (Россия). 3. Тихомир Димитров (Болгария) и Серхий Козуб (Украина). 71 кг. 1. Исламбек Дадов (Азербайджан). 2. Рамаз Зоидзе (Грузия). 3. Артур Политаев (Украина) и Роберт Фрицш (Венгрия). 75 кг. 1. Антонио Коменчасевич (Хорватия). 2. Зотлан Леваи (Венгрия). 3. Ахмед Кайцуков (Россия) и Тимур Бердиев (Белоруссия). 80 кг. 1. Алекс Бюрберг Киссидис (Швеция). 2. Гела Болквадзе (Грузия). 3. Эльтун Вазидзаде (Азербайджан) и Андрей Антонюк (Украина). 85 кг. 1. Кристофер Берг (Швеция). 2. Руслан Юсупов (Россия). 3. Лаша Гобадзе (Грузия) и Денис Кудла (Германия). 98 кг. 1. Орхан Нуриев (Азербайджан). 2. Матти Коусманен (Финляндия). 3. Фатих Баской (Турция) и Мухамет Север (Германия). 130 кг. 1. Осман Йилдырим (Турция). 2. Манташ Кныштаутас (Литва). 3. Звиади Патаридзе (Грузия) и Оскар Марвик (Норвегия).