ЖАМБОЛАТ ЛОКЬЯЕВ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

«Нет недостатка людей с дипломами, есть недостаток людей со знаниями»
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...