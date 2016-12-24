Велоспорт-BMX

Национальная сборная России успешно начала международный сезон. На втором этапе Кубка Европы, проходившем в бельгийском городе Хёйзден-Зольдер, член сборной команды Мордовии Евгений Комаров завоевал бронзовый подиум.

Еще одна воспитанница СШОР по велоспорту Мордовии Варвара Овчинникова, впервые выступая на соревнованиях такого уровня, заняла высокое 7-е место. Стоит также напомнить, что в мае на этой BMX-трассе состоится второй этап Кубка мира (UCI).

Первый этап. Мужчины (элита): Евгений Комаров (5-е место), Александр Катышев (6-е место). Женщины (элита): Ярослава Бондаренко (7-е место). Юниорки: Варвара Овчинникова (7-е место). Второй этап. Мужчины (элита): Евгений Комаров (3-е место). Женщины (элита). Ярослава Бондаренко (5-е место), Наталья Афремова (7-е место). Юниорки. Варвара Овчинникова (7-е место).