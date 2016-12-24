Велоспорт-BMX

«Он первым встретил террористов!»
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог