ЧЕТЫРЕ «СУХАРЯ» В ПЯТИ МАТЧАХ

Флагман мордовского футбола продолжает отстаивать право выступать в ФНЛ на будущий сезон. В минувшую субботу саранская команда гостила в Саратове. Тамошний «Сокол» в начале 2000-х зажигал в Премьер-лиге, однако в настоящий момент звезд с неба не хватает. «Полосатые», как и большинство клубов лиги, испытывают финансовые трудности. Тем не менее, когда выходят на поле, выглядят как минимум крепким орешком, раскусить который удается не всем и не всегда.

Изрядно подпортила футбол ненастная погода, нежданно-негаданно обрушившаяся на поволжские города в первый день апреля. Командам было непросто, но они старались демонстрировать бойцовский характер. Самый реальный шанс для взятия ворот подопечные Марата Мустафина имели на 25-й минуте. От неминуемого гола хозяев спасла крестовина ворот. Владислав Сысуев, получив мяч от партнеров в районе «точки» пенальти, молниеносно развернулся и в падении бабахнул как из пушки. Окажись коренной житель микрорайона Химмаш чуточку точнее, еще неизвестно, как бы в дальнейшем развивались события.

В матче первого круга на табло также остались гореть нули. Но тогда, если помните, имела место совсем другая игра. На сей раз болельщикам скучать не приходилось. Первый тайм и заключительные 20 минут определенно остались за «Мордовией». В концовке матча было заметно, что «Сокол» функционально подсел и, по сути, согласился на ничью. В одном из моментов судьбу поединка в пользу гостей вполне мог решить вышедший на замену Павел Игнатович. Его удар с близкого расстояния вышел плотным и нацеленным. Но преградой стал вратарь, угадавший с выбором позиции.

Турнирный балл, добытый на выезде, позволил «Мордовии» на некоторое время шагнуть на одну ступеньку вверх в таблице, но немного спутало карты домашнее поражение «Нефтехимика» от «Спартака» из Нальчика. Теперь наша команда в трех очках не только от спасительного 15-го места, но и от 14-го. В пяти из четырех весенних матчей соперникам не удавалось огорчить вратаря Артема Леонова. Его перчатки продолжают «магнитить» мячи в самых непростых эпизодах.

В ближайшую субботу 8 апреля на стадионе «Старт» главная команда республики примет «Шинник». Ярославский клуб успешно преодолел смену поколений и под началом мудрого наставника Александра Побегалова демонстрирует весьма привлекательную игру. Более того, в предыдущем туре «Шина» разбила «Сибирь» и вернулась в зону стыковых матчей. Кто знает, возможно, «медведи» возьмут, да и рискнут сыграть в эту престижную лотерею. В общем, поединок обещает быть интересным. Приходите поддержать ФК «Мордовия»! Время начала матча привычное - 17.00.

На следующий день, в воскресенье 9 апреля, не забудьте посетить предварительный этап конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Увлекательное мероприятие, первое в своем роде в Саранске, пройдет на сцене ТРЦ «Сити-Парк». Бороться за победу будут семь конкурсанток - Татьяна Астахова, Регина Демидова, Яна Мещерякова, Ксения Парунова, Дарья Рокунова, Афина Светкина и Мария Урекина. Авторитетное жюри определит победительницу, которая в конце мая представит ФК «Мордовия» на финальном этапе конкурса в Москве.