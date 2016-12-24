«МОРДОВИЯ-2002» ПОРАДОВАЛА «БРОНЗОЙ»

Не прячьте ваши денежки…
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление