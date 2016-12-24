«МОРДОВИЯ-2002» ПОРАДОВАЛА «БРОНЗОЙ»

15-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» стали бронзовыми призерами Межрегионального турнира на призы детского футбольного клуба «Колизей», который в период с 30 марта по 2 апреля проходил в Тамбове. В традиционных соревнованиях приняли участие 16 команд из 10 городов - Санкт-Петербурга, Челябинска, Волгограда, Калуги, Воронежа, Курска, Саранска, Пензы, Саратова и Тамбова.

«Мордовия-2002» (тренеры - Владимир Медведев и Вячеслав Вечканов) с семью очками в активе стала первой в группе «D», поочередно сыграв со сверстниками из воронежского «Факела» - 2:1 (Владислав Абрамов - 2), питерской «Гатчины-2001» - 3:0 (Владислав Абрамов, Олег Курбатов, автогол соперников) и волгоградской «Олимпии» - 0:0. Массу положительных эмоций доставила самая первая победа - в том плане, что получилась волевой и была достигнута за две минуты до финального свистка.

В полуфинале саранским ребятам немного не повезло - ничья 0:0 с саратовским «Соколом» в основное время, а затем досадное поражение в серии послематчевых пенальти (4:5). «Бронзовый» матч сложился куда более успешно - победа 3:2 над «Московской Заставой». Авторами голов стали Владислав Абрамов (снова дубль) и Артем Дадонов. Что же до финала, в нем хозяева соревнований из тамбовской «Академии футбола» разгромили «Сокол» со счетом 3:0.

Остается добавить, что Андрей Юдин был признан организаторами лучшим защитником турнира. Наряду с ним индивидуальных наград были удостоены: как лучший вратарь - Даниил Федоров («Московская Застава»), как лучший полузащитник - Владислав Лепехин («Академия футбола» Тамбов), как лучший нападающий - Альберт Погосян («Сокол»), как лучший бомбардир - Александр Евтин («Факел»).