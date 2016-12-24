ВЕСЬ СЕЗОН НАСМАРКУ

Нашей любимой хоккейной команде вновь не удалось пробиться в финал. Который уже год подопечные Юрия Воробьева сильно проводят регулярный чемпионат, а вот в решающих матчах стадии «плей-офф» добиться качественного итогового результата «Мордовии» никак не удается. Дважды уступив в родных стенах, «лисы» смогли порадовать гостевой победой. Но счастье вышло мимолетным. В четвертом матче днепровцы выцарапали победу в овертайме и теперь сразятся за «золото» с «Ростовом». Вся сопутствующая статистика - перед вами. Предоставим слово наставникам команд.

«СЛАВУТИЧ» Смоленск - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Петров (Козлов, Цуканов, 01:35), 1:1 - Саразов (Дубинин, 26:12, +1), 1:2 - Брыкин (Саразов, Медведев, 33:51, +1), 1:3 - Исмайлов (Горячев, Бадрутдинов, 59:55).

«Славутич»: Шпаков, Луканин - Красноперов, Банников - Градусов - Субботин, Соловьев - Меркулов, Попитич - Попов - Саломатов, Козлов - Мокеев, Цуканов - Петров - Ташкинов, Хорошев - Калин, Никульников - Власов - Рябухин.

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Цицаров - Петраков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Сахаров - Блохин, Волков - Исмайлов - Колычев.

Штрафное время: «Славутич» 22 (2+18+2) - «Мордовия» 10 (2+2+6).

29 марта. Смоленск. Ледовый дворец СГАФКСТ. 1300 зрителей.

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Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Игра получилась обоюдоострой, а значит - интересной для болельщиков. Определенное преимущество в том, что не было каких-либо закрытых схем. Смоленск отменно смотрелся в первом периоде. Однако затем игра выровнялась. Соперник дважды попадал в штангу, но не забил.

- У вас не возникает дежавю во время матчей «плей-офф» со «Славутичем»? Складывается впечатление, что на выездах обе команды играют собраннее, нежели дома. Как можете это объяснить?!

- Какой-то отдельной установки на домашний или выездной матч у нас нет. Просто так складываются игры.

Дмитрий МАКСИМОВ, главный тренер «Славутича»:

- Соглашусь, что мы неплохо выглядели в дебюте матча. Нужно было дожимать, развивать успех, но, видимо, не судьба. Ребята у нас молодые, слишком рано уверовали в успех. Затем пошли удаления, которые полностью сломали нашу игру. «Мордовия» воспользовалась этим сполна. Саранск такая команда. Ей только дай откусить. Сразу умнет за обе щеки весь пирожок! Мы, к сожалению, не до конца прониклись этой мыслью. Матч действительно вышел зрелищным, с красивыми моментами. Так всегда бывает, когда мы встречаемся с «Мордовией». Команды Юрия Воробьева, где бы он ни тренировал, всегда проповедуют атакующий хоккей.

«СЛАВУТИЧ» - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Цуканов (Козлов, 48:46), 1:1 - Колычев (Сахаров, Цицаров, 54:11), 2:1 - Власов (Субботин, Цуканов, 62:06).

«Славутич»: Шпаков, Луканин - Хафизов, Банников - Симонов - Субботин, Соловьев - Меркулов, Попитич - Попов - Саломатов, Козлов - Мокеев, Цуканов - Петров - Ташкинов, Хорошев - Калин, Никульников - Власов - Рябухин.

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Медведев, Цицаров - Бабиков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Сахаров - Блохин, Мещеряков - Исмайлов - Колычев.

Штрафное время: «Славутич» 6 (0+6+0) - «Мордовия» 8 (0+6+2).

30 марта. Смоленск. Ледовый дворец СГАФКСТ. 1200 зрителей.

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Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Могу только поздравить коллегу с победой. Игра получилась очень упорной - как и полагается в плей-офф. С первой и до последней минуты, даже в дополнительное время, на ледовой площадке шла борьба. В начале овертайма у нас был хороший голевой момент, а буквально в ответной атаке мы пропустили досадный гол. Никак не могу быть доволен действиями своих подопечных. Надо было реализовывать то, что создавали. Фактор удачи никто не отменял. Скажу так: «Славутичу», конечно, повезло больше, но при этом наш соперник выиграл заслуженно.

Дмитрий МАКСИМОВ, главный тренер «Славутича»:

- Спасибо за поздравления. Как все могли видеть, игра шла до гола. Ошибка психологического плана не позволила нам закончить встречу в основное время. Нужно было просто вынести шайбу из своей зоны, держать ее в центре. Гол у «Мордовии», по сути, зародился с нашего проброса. Не хватило хладнокровия, опыта. Что касается овертайма, там сработало давнишнее правило «не забиваешь ты - забивают тебе». Мы своим шансом воспользовались. Перед матчем обсуждали с ребятами, что в Саранске собрана возрастная команда. Поэтому старались поддавить в концовке. Последние минуты третьего периода остались за нами. В овертайме удалась контратака.

- Была ли выполнена установка на матч?!

- В целом могу сказать, что да. Каждый, кто выходил на лед, выложился на сто процентов. И все-таки не могу сказать, что я полностью доволен действиями хоккеистов. Все-таки один гол был нами пропущен.

- О грядущем финале с «Ростовом» уже успели подумать?

- Шаг за шагом. Вопрос с «Мордовией» решили. Теперь подумаем о «Ростове».

ВЫСШАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА «Б» - 2016/2017

СТАДИЯ ПЛЕЙ-ОФФ

ПОЛУФИНАЛЫ. 25, 26, 29 и 30 марта: ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «Славутич» Смоленск - 0:1, 2:3, 3:1 и 1:2 ОТ. 26 и 27 марта: ХК «Ростов» Ростов-на-Дону - ХК «Тамбов» Тамбовская область - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) и 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

«БРОНЗОВАЯ» СЕРИЯ. ХК «Тамбов» - ХК «Мордовия». Первый матч - 11 апреля (18.30) в Тамбове. Второй матч - 15 апреля (13.00) в Саранске.

ФИНАЛ (8, 9, 12 и 13 апреля). ХК «Ростов» - «Славутич».