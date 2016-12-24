Азясев вышел по УДО

Зубово-Полянский районный суд условно-досрочно освободил от отбывания наказания бывшего заместителя директора УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» 60-летнего Василия Азясева.

«Осужденный Азясев за время отбывания наказания нарушений режима содержания не допускал, имеет поощрения. Мероприятия воспитательного характера посещал регулярно, реагировал на них правильно, - следует из постановления суда. - Ко дню рассмотрения ходатайства осужденный фактически отбыл более половины срока назначенного наказания, т.е. ту часть наказания, по истечении которой в отношении его может быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении, характеризуется положительно».

Администрацией колонии в суд представлено заключение о целесообразности условно-досрочного освобождения Азясева, поскольку поведением он доказал свое исправление. В итоге суд освободил бывшего заместителя директора УФПС РМ от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы на неотбытый срок 4 месяца 15 дней. Также суд обязал Василия Азясева на этот период времени не менять постоянного места жительства, периодически отмечаться, не выходить из дома с 22 до 6 часов, кроме работы в ночную смену.

Напомним, что Василий Азясев совместно с директором УФПС РМ Иваном Героевым и главным бухгалтером Олегом Якуриным похитили более 1 миллиона 820 тысяч рублей. Почтовики организовывали приобретение в других регионах обуви по низкой цене для дальнейшей реализации товара через отделения связи по всей республике. При этом по договоренности продавцы указывали в бумагах, что товар стоит намного дороже. Липовые чеки заместитель руководителя почты представлял в бухгалтерию. Здесь к делу подключался главбух Олег Якурин. Разница в стоимости была весьма существенной и шла в карман руководителей почты.

Кроме этого, по данным следствия, в июле 2012 года Азясев в сговоре с коллегами по той же схеме покупал соль и специи от сторонней организации по завышенной цене. Хищение в этом случае потянуло почти на 120 тысяч рублей. А весной 2013 года была куплена еще одна крупная партия обуви. На ней почтовики наварили 460 тысяч рублей.

В суде Василий Азясев вину признал полностью, просил рассмотреть дело в особом порядке и пояснил, что все полученные от махинации деньги он потратил на ремонт служебной квартиры. Также экс-заместитель директора УФПС РМ на процессе все стрелки перевел на начальника: «К совершению преступления меня подтолкнул руководитель. Я находился в предпенсионном возрасте, потому боялся потерять работу и вынужден был выполнять указание начальства. Я понял, какую большую ошибку совершил. Прошу прощения у коллег за то, что совершил».

В апреле прошлого года суд приговорил Василия Азясева к лишению свободы на срок 2 года со штрафом в доход государства в размере 200 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.