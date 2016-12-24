БОРЬБА НА РАЗНЫХ ФРОНТАХ

В минувшие выходные состоялся межрегиональный турнир на призы губернатора Пензенской области среди спортсменов 2003-2004 и 2005-2007 годов рождения. За сборную Мордовии выступали представители клубов «Лидер» и «Боец». В течение двух соревновательных дней спортсмены региона-13 смогли завоевать 12 наград: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Между тем в последние дни марта в Кемерове будут определены победители и призеры молодежного первенства России (возрастная категория - до 23 лет). В спортивно-развлекательном комплексе «Арена» будут соперничать дзюдоисты 1995-1999 годов рождения. Состав участников - около 500 человек из 60 регионов страны. Под флагом Мордовии выступят три воспитанника Сергея Бадриашвили - Сослан Валиев (вес 73 кг), Ибрагим Маргиев (вес 100 кг) и Леван Алборов (вес свыше 100 кг).