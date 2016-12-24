СОЗДАЕМ СЕБЕ ТРУДНОСТИ, ЧТОБЫ ПОТОМ ИХ ГЕРОИЧЕСКИ ПРЕОДОЛЕВАТЬ?!

Хоккеисты «Мордовии» не смогли воспользоваться преимуществом домашней площадки и дважды подряд уступили в родных стенах смоленскому «Славутичу». На протяжении всего сезона подопечные Юрия Воробьева выглядели очень мощно и ни разу не давали повода усомниться в своем профессионализме. На ура прошли и четвертьфиналы с «Чебоксарами». Сердца болельщиков наполнились надеждой. Очень хотелось верить, что в этот раз наша команда наконец-то вернется к спору за чемпионство.

Однако на деле вышло все не так просто. Смоляне приехали в Саранск биться, а не отбывать номер, и наивно было полагать, что в данном отношении что-то будет иначе. Разгоряченные головы «Славутич» охладил ушатом холодной воды. И теперь остается лишь признать, что игра нашей команды выглядела невнятно. На своем льду «днепровцам» достаточно будет выиграть всего один раз. «Мордовии» кровь из носу необходимо побеждать в обоих матчах. И тогда серия вернется в столицу нашей республики. Только при чрезвычайно успешном раскладе состоится захватывающий пятый матч. Задача, чего уж говорить, гиперсложная. Крутые победы в «регулярке» могут быть запросто перечеркнуты одним махом. В случае неудачи мало кто вообще вспомнит и об имевшем место разгроме в мордовско-чувашском дерби. И все-таки мы верим. Верим до последнего!

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «СЛАВУТИЧ» Смоленск - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Попитич (Меркулов, Попов, 30:09).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Медведев, Цицаров - Петраков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Бабиков - Блохин, Жданов - Колычев - Исмайлов.

«Славутич»: Шпаков (Швецов, 59), Луканин - Рязанов, Банников - Симонов - Субботин, Соловьев - Меркулов, Попитич - Попов - Саломатов, Козлов - Мокеев, Градусов - Петров - Ташкинов, Хорошев - Калин, Никульников - Власов - Рябухин.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 35 (27+4+2) - «Славутич» 40 (2+8+20).

25 марта. Саранск. Ледовый дворец. 2756 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «СЛАВУТИЧ» Смоленск - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Дубинин (Саразов, Исмайлов, 03:01, +1), 1:1 - Саломатов (Хорошев, Попитич, 06:59), 1:2 - Банников (Власов, Субботин, 26:58, +1), 1:3 - Банников (Калин, Субботин, 29:32, +1), 2:3 - Саразов (Брыкин, 39:04, +1).

Не реализовали буллиты: Абозин (29:09, вратарь, при счете 1:2), Субботин (49:29, мимо ворот, при счете 2:3).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Сахаров, Дубинин - Саразов - Медведев, Цицаров - Петраков, Колычев - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Бабиков - Блохин, Волков - Мещеряков - Исмайлов.

«Славутич»: Шпаков, Луканин - Калин, Банников - Власов - Субботин, Соловьев - Меркулов, Попитич - Попов - Саломатов, Хорошев - Пименов, Нкульников - Градусов - Рябухин, Козлов - Мокеев, Цуканов - Петров - Ташкинов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (4+6+0) - «Славутич» 18 (8+8+2).

26 марта. Саранск. Ледовый дворец. 2730 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Сложно комментировать такие игры. Хочу поблагодарить соперника. Они прилично отыграли. Если говорить о нас, то, конечно, столько времени провести в большинстве и практически не реализовать ничего… А ведь именно реализация большинства по этим матчам и оказалась решающим фактором. Что касается объективных причин, почему мы могли показать такую игру, - их нет. Команда была готова, но в чем дело, я даже не знаю. Ставить в упрек то, что из-за фигурного катания мы были вынуждены играть намного позже обычного, я не имею права. Фигурное катание поставили выше, чем хоккей, наверное, это неправильно даже по отношению к сопернику, который показал хорошую игру. Будем разбираться. Хочу от имени команды попросить прощения у болельщиков за такую невнятную игру. Постараемся пятую игру привезти в Саранск.

- Юрий Сергеевич, в вашей тренерской практике были такие моменты, когда ваши команды отыгрывались в плей-офф, уступая по ходу серии со счетом 0:2?

- Отыгрывались. Мы в чемпионском сезоне - 2012/2013 выиграли у Липецка пятый матч на выезде. Шансы у нас еще есть. Другой вопрос, как мы их реализуем.

Дмитрий МАКСИМОВ, главный тренер «Славутича»:

- Первая игра отличалась от второй в основном тем, что у нас было очень много удалений. Поэтому предоставили сопернику очень много возможностей. Отработали в меньшинстве, а потом смогли сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед. Попросил ребят быстрее переходить из обороны в атаку. Местами это у нас получалось, также сработали домашние заготовки. Равная игра. Приличные качели были. У нас было много удалений, и соперник так же много нарушал правила. У всех были шансы выиграть.

- Для вас будет принципиально победить в третьем матче?

- Я не хочу забегать вперед. У «Славутича» складываются интересные и содержательные игры с командой «Мордовия». Здесь мы показывали во многом прямолинейную игру, для того чтобы обезопасить себя. Отчасти наш план удался, мы добились успеха. Принципиально или не принципиально выиграть? Посмотрим, как все это на небесах рассудится, а мы с Юрием Сергеевичем покажем хороший хоккей.

- Дома болельщики будут гнать вас вперед и требовать игры первым номером. Собираетесь ли в связи с этим менять тактику?

- Я соглашусь с вами, что мы должны показывать красивую игру. Но это не заставляет нас пройти мимо результата. Он первостепенен. Мы будем стараться играть зрелищно, пытаться навязывать свой хоккей сопернику. Насколько это получится - посмотрим.