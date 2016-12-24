«МОРДОВИЯ-2007» ГОТОВИТСЯ ПОКОРЯТЬ ТОЛЬЯТТИ

24 марта второе поле стадиона «Старт» принимало гостей и участников Фестиваля футбола среди детских команд 2007 года рождения. Пять команд сыграли между собой в один круг, получив полезный соревновательный опыт. Лавры победителей в итоге примерили ребята из «Мордовии-1», которые не только выиграли все свои матчи (12 очков), но и не пропустили в них голов.

«Серебро» завоевали представители пензенской ДЮСШ-8 (7 очков), «бронзу» - юные футболисты нижегородской «Волги» (5 очков). В шаге от пьедестала остановился ульяновский «Старт» (3 очка). На пятом месте - «Мордовия-2» (1 очко). Лучшим футболистом турнира был назван Даниил Федотов («Мордовия-1»). Сильнейшими игроками в своих командах были признаны: «Мордовия-2» - Егор Лямкин; «Мордовия-1» - Артем Литяйкин, «Старт» - Ярослав Лебедь; «Волга» НН - Александр Николаев; ДЮСШ-8 (Пенза) - Дмитрий Абрамов.

Для «Мордовия-2007» (тренеры - Игорь Лазарев и Никита Асташкин) важно было как следует подготовиться к Всероссийскому турниру в Тольятти. Сроки проведения - с 10 по 14 апреля. Наряду с нашей командой в числе участников: «Академия-1» и «Академия-2», «Рубин» (Казань), «Амкар» (Пермь), «Зенит» (Ижевск), ДЮСШ (Альметьевск), ФК «Тюмень», «Волга» (Нижний Новгород) и «Крылья Советов» (Самара).