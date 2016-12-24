ЗА ДЕСЯТЬ ТУРОВ ДО ФИНИША

Восемь побед теперь на балансе главной команды Мордовии. И если раньше, в осенней части чемпионата, большие нарекания вызывали именно результаты домашних матчей, то теперь в родных стенах наша команда преуспевает. В трех мартовских матчах в Саранске оборона «Мордовии» и вратарь Артем Леонов не позволяли соперникам распечатать ворота, которые они защищали. Согласитесь, весьма похвально.

Поединок с воронежским «Факелом» команда Марата Мустафина начала без номинальных нападающих. Изрядно напугавший всех в выездной игре с «Кубанью» Александр Алхазов сейчас активно восстанавливается, но пока еще не вышел из лазарета. Что же касается Ивана Лукьянова, то у него никак не получается открыть счет своим голам за «Мордовию» в первенстве ФНЛ, а потому тренеры вполне резонно оставили его в запасе. Однако отсутствие на поле форвардов только способствовало тому, что игроки других линий решительным образом были нацелены на ворота. Уже не первый матч на атакующие роли выдвигается Александр Дегтярев, а в минувшее воскресенье красивым голом порадовал полузащитник Илья Петров. И тут же отправил сердечко на трибуны!

Второй забитый мяч стал следствием успешных взаимодействий на стандарте. Мастер ювелирных навесов Александр Кренделев нацеленно подал с углового на самый «пятачок», где «пятнистого» подкараулил центральный защитник Евгений Осипов. Оказавшись в очень выгодной позиции, капитан «Мордовии» неотразимо пробил головой. После этого стало ясно, что отыграть два мяча воронежцам будет очень непросто. Ведь, как отметил на послематчевой пресс-конференции их наставник Павел Гусев, хозяева действовали в этот вечер с максимальной самоотдачей, вступая в борьбу за каждый мяч на каждом участке поля с запредельным настроем.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что стабильное место в основном составе «Мордовии» стал получать не только Руслан Навлетов. С первых минут против «Факела» был брошен в бой другой местный воспитанник - Владислав Сысуев, и в одном из эпизодов он был близок к тому, чтобы отметиться голом. В компенсированное время матча на поле появился Владислав Адаев, и сей факт стал для него дебютом за флагман мордовского футбола в официальном матче. В первый день апреля «Мордовия» встретится на выезде с саратовским «Соколом» (начало матча в 15.00 по московскому времени).