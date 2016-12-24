АРТЕМ ТИМАКИН В «ПЯТЕРКЕ» СИЛЬНЕЙШИХ НА ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Юный саранский фигурист Артем Тимакин с успехом представил Мордовию в финальном турнире VIII зимней Спартакиады учащихся России. В одиночном катании юношей наш вундеркинд дважды стал пятым (как в короткой, так и в произвольной программе) и, соответственно, застолбил за собой 5-е место в итоговом протоколе престижных соревнований.

Тимакин занимается фигурным катанием с четырех лет. Последние полтора года наставницей 13-летнего таланта является Карина Владимировна Сухих, переехавшая работать в Саранск из Санкт-Петербурга. Перспективный специалист, получивший профильное образование в СПбГАФК имени П.Ф. Лесгафта, помогает расти и развиваться одаренному фигуристу. Пока еще не все знают, что Артем из спортивной семьи. Его отец Андрей Тимакин - известный в нашей республике футболист, выступавший в свое время за ведущие команды в чемпионате Мордовии, а также за футбольный клуб «Сарэкс-Мордовия» в соревнованиях МФС «Приволжье». Так держать! Ждем новых успехов!

Юноши. Короткая программа. 1. Артем Фролов (Москва). 2. Макар Игнатов (Санкт-Петербург). 3. Илья Скирда (Москва). 4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург). 5. Артем ТИМАКИН (Мордовия). 6. Андрей Сачков (Самарская область). 7. Виктор Терехов (Самарская область). 8. Данила Савельев (Нижегородская область). 9. Евгений Маликов (Московская область). 10. Иван Кириенко (Краснодарский край)… 13. Владислав КАТИЧЕВ (Мордовия).

Юноши. Произвольная программа. 1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург). 2. Илья Скирда (Московская область). 3. Артем Фролов (Московская область). 4. Макар Игнатов (Санкт-Петербург). 5. Артем ТИМАКИН (Мордовия). 6. Андрей Сачков (Самарская область). 7. Виктор Терехов (Самарская область). 8. Владислав КАТИЧЕВ (Мордовия). 9. Данила Савельев (Нижегородская область). 10. Александр Лебедев (Томская область).

Юноши. Итоговое положение. 1. Артем Фролов (Московская область). 2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург). 3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург). 4. Илья Скирда (Московская область). 5. Артем ТИМАКИН (Мордовия). 6. Андрей Сачков (Самарская область). 7. Виктор Терехов (Самарская область). 8. Данила Савельев (Нижегородская область). 9. Владислав КАТИЧЕВ (Мордовия). 10. Евгений Маликов (Московская область).