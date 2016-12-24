«МОРДОВСКАЯ ВЕСНА» СТАРТОВАЛА В РАЙОНАХ

Весенний турнир на призы Федерации футбола Республики Мордовия начался тремя матчами в районах республики. Медали традиционных предсезонных соревнований оспорят 12 команд, изначально разбитых на три квартета. Группа «А»: «Ватт», МГУ, «Мордовия-Центр», «Сфера». Группа «В»: АФ «Октябрьская», МГПИ, ФК «Рузаевка», «Саранск-1». Группа «С»: «Мордовия-2001», «Саранск-2», «Спартак-КЭМЗ». Расписание стартовых туров - перед вами.

1-й тур. 26 марта (воскресенье): «Сфера» - «Мордовия-Центр» - 2:1 (Д. Автайкин, А. Аринушкин - Ю. Долгов), «Агрофирма Октябрьская» - ФК «Рузаевка» - 0:2 (С. Баринов-пен., А. Росницкий), «Спартак-КЭМЗ» - ПФ «Атемарская» - 4:3 (Д. Савочкин - 2, М. Кореньков, В. Киселев - П. Томилин - 2 (1 пен.), В. Хвастунов). 30 марта (четверг): «Мордовия-2001» - «Саранск-2» (15.00, «Старт»), «МГПИ» - «Саранск-1» (16.45, «Старт»), «Ватт» - МГУ (возможен перенос на более поздний срок).

2-й тур. 1 апреля (суббота): ПФ «Атемарская» - «Саранск-2» (11.00, «Старт»), МГУ - «Мордовия-Центр» (15.00, «Старт»), АФ «Октябрьская» - МГПИ (15.00, стадион МГПИ). 2 апреля (воскресенье): ФК «Рузаевка» - «Саранск-1» (11.00), «Спартак-КЭМЗ» - «Мордовия-2001» (12.00), «Ватт» - «Сфера» (12.00, стадион МГПИ).