«РЕГУЛЯРКУ» ВЫИГРАЛО «БЕЛОЗЕРЬЕ»

Завершился предварительный этап очередного чемпионата Мордовии. Как и ожидалось, на первой строчке расположились представители села Белозерье Ромодановского района. Однако не стоит забывать, что впереди матчи плей-офф.

В сериях до двух побед «Ромодановосахар» сыграет с «Олимпом», «Вымпел» - с «Терентич Тим», а «Кристалл» - с «Чамзинкой». Распрощался с сезоном только откровенный аутсайдер турнира - команда «Олимп», занявшая седьмое место, так и не познав вкуса побед. Все остальные снова выйдут на ледовую площадку 27 апреля.