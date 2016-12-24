«РЕГУЛЯРКУ» ВЫИГРАЛО «БЕЛОЗЕРЬЕ»

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Завершился предварительный этап очередного чемпионата Мордовии. Как и ожидалось, на первой строчке расположились представители села Белозерье Ромодановского района. Однако не стоит забывать, что впереди матчи плей-офф.
В сериях до двух побед «Ромодановосахар» сыграет с «Олимпом», «Вымпел» - с «Терентич Тим», а «Кристалл» - с «Чамзинкой». Распрощался с сезоном только откровенный аутсайдер турнира - команда «Олимп», занявшая седьмое место, так и не познав вкуса побед. Все остальные снова выйдут на ледовую площадку 27 апреля.
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