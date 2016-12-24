НА ПРИЗЫ БРАТЬЕВ ХАЛИЛОВЫХ

На минувшей неделе в Лямбире состоялось открытое первенство по МРО ОГФСО «Юность России». Параллельным курсом более 130 юных борцов 2002-2003 годов рождения стали участниками традиционного, восьмого по счету республиканского турнира на призы мастеров спорта СССР братьев Халиловых. Имена победителей и призеров соревнований - перед вами.

32 кг. 1. Евгений Белов («Искатель»). 2. Артем Роднов (ДЮСШ-4). 3. Айюб Сабитов (Саранск). 3. Исраил Вахидов (Лямбирь). 35 кг. 1. Адель Абузяров (Саранск). 2. Салават Аберхаев (Рузаевка). 3. Андрей Тарасов (Саранск). 3. Айса Абдулов (Белозерье). 38 кг. 1. Владимир Чагай. 2. Наиль Бекиров. 3. Максим Кондратьев (все - Рузаевка). 3. Даниил Ирешев (Луховка). 42 кг. 1. Егор Бережнов (Саранск). 2. Даниил Кшнякин («Искатель»). 3. Артем Юматов (Рузаевка). 3. Абдулла Магомедов (Лямбирь). 46 кг. 2. Даниил Юсупов (Рузаевка). 2. Виталий Лысов. 3. Богдан Струнников. 3. Минтимир Халилов (все - Саранск). 50 кг. 1. Станислав Хачатуров (Саранск). 2. Олег Семейкин («Искатель»). 3. Сергей Акайкин (ДЮСШ-4). 3. Антон Плотников (Рузаевка). 54 кг. 1. Расул Муталимов. 2. Евгений Шамонин (оба - Саранск). 3. Дамир Ахтямов Дамир (Аксеново). 3. Владислав Кулибякин (Ичалки). 58 кг. 1. Даниил Медведев (Луховка). 2. Геннадий Паркин (Ковылкино). 3. Кирилл Мисюра (Саранск). 3. Ярослав Жувайкин (Рузаевка). 63 кг. 1. Максим Никишов. 2. Дмитрий Чиндяйкин (оба - Саранск). 3. Иван Гришенькин (Рузаевка). 3. Дмитрий Коруков (Рузаевка). 69 кг. 1. Кирилл Антипов (ДЮСШ-4). 2. Виктор Сафаев (Саранск). 3. Дмитрий Наумкин (Рузаевка). 3. Иван Сибряев (Саранск). 76 кг. 1. Рахим Кутеев (Саранск). 2. Халид Абдулов (Кривозерье). 3. Александр Польдин (ДЮСШ-4). 3. Андрей Краснов (Большая Елховка). Свыше 85 кг. 1. Владислав Семенков. 2. Иван Архипов (оба - Саранск). 3. Владислав Якушкин (Ковылкино). 3. Андрей Гаркин (Ковылкино).