ПРИВОЛЖСКИЙ УСПЕХ ЮНОШЕЙ

Саранский колорит: Уроженец Багдада стал жертвой бывшей путаны из Таджикистана
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
С 17 по 19 марта в башкирском городе Октябрьский состоялось первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 2000 - 2001 годов рождения. Юные мордовские борцы не только опробовали свои силы, но и собрали полный комплект наград.
Георгий Бокучава, выступающий в весовой категории 76 кг, стал обладателем «золота». Вадим Винтенков добился серебряной награды в весе 63 кг. Роман Рубцов (весовая категория 100 кг) поднялся на третью ступень подиума. С 13 по 16 апреля приволжские призеры отправятся покорять первенство России, которое примет подмосковный город Чехов.
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
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