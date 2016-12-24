НОВЫЕ УСПЕХИ ЕВГЕНИЯ КОМАРОВА, НАТАЛЬИ СУВОРОВОЙ И СВЕТЛАНЫ АДМАКИНОЙ

В саранском Центре по велоспорту-ВМХ завершился II этап Кубка России, традиционные всероссийские соревнования, а также III и IV этапы Кубка Мордовии. Победители гонок были определены по сумме двух дней соревновательной программы. Имена победителей и призеров - перед вами.

Мужчины (элита). 1. Евгений Комаров (Мордовия). 2. Павел Малышенков (Москва). 3. Александр Катышев (Москва). Женщины (элита). 1. Наталья Афремова (Пенза). 2. Наталья Суворова. 3. Светлана Адмакина (обе - Мордовия). Юниоры 1999 - 2000 годов рождения. 1. Марк Белинский. 2. Владислав Минеев (оба - Мордовия). 3. Алексей Фефилов (Пенза). Старшие юноши 2001 - 2002 годов рождения. 1. Алексей Кудряшов. 2. Михаил Климчак (оба - Мордовия). 3. Александр Твердой (Санкт-Петербург). Старшие девушки 2001 - 2002 годов рождения. 1. Виктория Васькова (Санкт-Петербург), 2. Ангелина Камышова (Мордовия). 3. Ксения Балова (Омская область). Младшие юноши 2003 - 2004 годов рождения. 1. Александр Казанцев (Удмуртия). 2. Кирилл Киушкин. 3. Константин Сутербин (оба - Мордовия). Младшие девушки 2003 - 2004 годов рождения. 1. Дарья Хлуднева. 2. Валентина Ермолаева (обе - Мордовия). 3. Юлия Зорина (Удмуртия). Мальчики 2005 - 2006 годов рождения. 1. Евгений Гунин. 2. Ярослав Ехрюков. 3. Кирилл Лашманкин (все - Мордовия). Девочки 2005 - 2006 годов рождения. 1. Дарина Шевыряева (Мордовия). 2. Александра Симашкина (Москва). 3. Анна Шумова (Мордовия). Мальчики 2007 - 2008 годов рождения. 1. Арсений Чалдаев. 2. Максим Шекшаев. 3. Александр Подрядчиков (все - Мордовия). Девочки 2007 г.р. и младше. 1. Дарья Бусарова (Мордовия). 2. Виктория Богачева (Мордовия). 3. Кира Зеленина (Мордовия). Мальчики 2009 года рождения и младше. 1. Вадим Авилкин (Омская область). 2. Александр Гатилин (Мордовия). 3. Борис Каменских (Удмуртия).