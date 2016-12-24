ТРИУМФ В АБАДАНЕ

«Греко-римляне» Алексей Киянкин, Артем Сурков и Евгений Салеев (на отдельном фото - слева направо) успешно отборолись под российским триколором на Кубке мира. В этом году престижные соревнования прошли в экзотическом месте - их принимал Абадан (самый южный город Ирана). Яркие представители мордовской школы борьбы помогли национальной сборной России завоевать очередной весомый титул. Поочередно победив на групповом этапе оппонентов из Казахстана, Ирана и Германии, россияне с блеском прошли в финал, где были сильнее Азербайджана. Неповторимая атмосфера спортивного праздника стала залогом дополнительных эмоций для наших героев ковра. Так держать! Аплодируем и восхищаемся!

«Я ударно завершил 2016 год. Но в самом начале нового сезона, перед Гран-при «Иван Поддубный», подхватил жесткий грипп с сорокаградусной температурой, - рассказал Артем Сурков в интервью Wrestrus.ru. - Очень хорошо, что тренерский штаб сборной сделал ставку на меня, дав возможность участвовать в Кубке мира, да еще в самых принципиальных встречах. Люблю командные турниры - это совсем другая ответственность, особенно в ровных встречах. С Ираном и Азербайджаном каждая схватка была решающей. В личных соревнованиях главное выиграть, а здесь ты думаешь еще о технических баллах, каждый из которых может решить исход матча. А когда уходишь с ковра после своей схватки - ты не идешь отдыхать, ты стоишь и поддерживаешь друзей по команде. Сегодняшняя редакция правил?! Да, борьба в стойке - моя стихия, как и у многих борцов из Мордовии. Знаю, что партер вот-вот вернут, но и в этом тоже ничего страшного нет. По каким только правилам мы уже не боролись. Каждый в сборной России готов к любым изменениям. Еще хотелось бы подчеркнуть, что бороться в Иране всегда очень приятно. И в Тегеране, и в Абадане нас узнавали. Ко мне даже на улице подошел парень, показал видео на телефоне и спросил: «Это же ты?!». Жаль, что в России нет такого фанатизма. Вроде бы борьба - титульный вид спорта, у нас великая история, со всех турниров золотой водопад медалей, но в залах на соревнованиях такого куража и задора мы не видим. Согласитесь, Иран ведь на чемпионате мира не во всех весах показывает результат - но дома, при местных барабанах и криках, они борются отчаянно, и вечно кто-то сенсационный выскакивает».

«На каждую встречу турнира, будь то казахи, иранцы, немцы или азербайджанцы, наши парни выходили как на последний бой, - подтвердил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. - Поэтому возвращаемся домой с чувством выполненного долга. Мы ехали на Кубок мира сильнейшим составом и ставили перед собой задачу победить любой ценой. Правда, не обошлось без приключений. Четыре дня мы находились только в дороге. Абадан расположен в неудобном месте, куда нет оптимальных вылетов из России. Прилетели в Тегеран, там переночевали и полетели дальше уже из другого аэропорта. Иногда казалось, что дорога была тяжелее борьбы. Когда летели в Абадан, нас целый день держали в аэропорту из-за песчаной бури. Но в целом все прошло в теплой атмосфере. Перед встречей с Ираном местные стражи порядка организовывали коридор от автобуса до зала, чтобы нас не разорвали - в хорошем смысле этого слова! Болельщики желали получить автограф, сфотографироваться. Наших борцов в Иране любят, знают поименно. Да, пусть их команда сейчас уступила, но к нам всегда относятся с большим уважением. А когда наши ребята подарили им футболки, иранцы между собой передрались!..

1 апреля в Адлере начнем целенаправленно готовиться к чемпионату Европы в Сербии».

КУБОК МИРА - 2017

Группа «А». 1-й тур: РОССИЯ - Казахстан - 8:0, Иран - Германия - 7:1. 2-й тур: РОССИЯ - Иран - 5:3, Германия - Казахстан - 6:2. 3-й тур: РОССИЯ - Германия - 7:1, Иран - Казахстан - 7:1. Положение команд. 1. РОССИЯ. 2. Иран. 3. Германия. 4. Казахстан.

Группа «В». 1-й тур: Турция - Азербайджан - 3:5, Украина - Белоруссия - 6:2. 2-й тур: Белоруссия - Азербайджан - 3:5, Украина - Турция - 3:5. 3-й тур: Украина - Азербайджан - 3:5, Турция - Белоруссия - 6:2. Положение команд. 1. Азербайджан. 2. Турция. 3. Украина. 4. Белоруссия.

Матч за 7-е место: Казахстан - Белоруссия - 6:2. Матч за 5-е место: Германия - Украина - 5:3. Матч за 3-е место: Иран - Турция - 6:2. Финал: РОССИЯ - Азербайджан - 5:3.

Итоговая классификация. 1. Россия. 2. Азербайджан. 3. Иран. 4. Турция. 5. Германия. 6. Украина. 7. Казахстан. 8. Белоруссия.

ВСЕ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 8:0

59 кг. Степан Марянян - Жансерик Сарсенбаев - 3:0. 66 кг. Алексей Киянкин - Данияр Каленов - 2:1. 71 кг. Юрий Денисов - Демеу Жадраев - 4:2. 75 кг. Чингиз Лабазанов - Максат Ережепов - 5:1. 80 кг. Адлан Акиев - Даулет Жаксылыков - 5:1. 85 кг. Евгений Салеев - Азамат Кустубаев - 1:1 (+:-). 98 кг. Максим Сафарян - Алимхан Сыздыков - 8:1. 130 кг. Борис Вайнштейн - Дамир Кузембаев - 5:1.

РОССИЯ - ИРАН - 5:3

59 кг. Мингиян Семенов - Саман Мурад Абдули - 2:1. 66 кг. Артем Сурков - Али Рейзолла Арсалан - 7:4. 71 кг. Абуязид Манцигов - Мохаммадали Гераеи - 0:4. 75 кг. Роман Власов - Саид Абдвали - 5:1. 80 кг. Рамазан Абачараев - Юсеф Гадериан - 0:3. 85 кг. Давит Чакветадзе - Хосейн Нури - 9:0. 98 кг. Максим Сафарян - Саидмустафа Салехизаде - 0:2. 130 кг. Сергей Семенов - Бенам Мехдизаде - 2:1.

РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 7:1

59 кг. Степан Марянян - Кристофер Крамер - 3:1. 66 кг. Алексей Киянкин - Эрик Вайсс - 5:1. 71 кг. Юрий Денисов - Максимилиан Швабе - туше (+:). 75 кг. Чингиз Лабазанов - Флориан Ноймайер - 6:1. 80 кг. Адлан Акиев - Паскаль Эйзель - 10:4. 85 кг. Евгений Салеев - Рамзин Азизир - 2:1. 98 кг. Максим Сафарян - Петер Ойлер - 1:1 (-:+). 130 кг. Сергей Семенов - Кристиан Джон - туше (+:-).

РОССИЯ - Азербайджан - 5:3

59 кг. Мингиян Семенов - Талех Мамедов - 7:2. 66 кг. Артем Сурков - Нофель Бабаев - 8:0. 71 кг. Абуязид Манцигов - Расул Чунаев - 1:2. 75 кг. Роман Власов - Эльвин Мурсалиев - 2:0. 80 кг. Адлан Акиев - Рафик Гусейнов - 1:1 (-:+). 85 кг. Давит Чакветадзе - Ислам Аббасов - 2:1. 98 кг. Максим Сафарян - Орхан Нуриев - 0:3. 130 кг - Сергей Семенов - Сабах Шариати - 1:1 (+:-).