СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Второй сезон подряд юная смена мордовского хоккея завоевывает Кубок Поволжья - турнир, проводящийся в рамках первенства России. «Мордовия-2003» уверенно заняла первое место, набрав 60 очков, т.е. выиграв все свои матчи. С голевой удалью саранской команды не смогли справиться их сверстники из Кирова, Йошкар-Олы, Тольятти и Ульяновска, а также сверстницы из Нижнего Новгорода.

В составе «Мордовии-2003» выступали: Илья Аверкин, Артем Алмаев, Муслим Ахмяров, Александр Ганчин, Константин Гостяев, Арсений Дикарев, Андрей Егоркин, Артем Ежов, Роман Жадеев, Никита Козлов, Антон Ливанов, Вадим Макаров, Илья Макейкин, Артем Миханков, Кирилл Надоров, Роман Сибряев, Александр Синдяйкин, Лев Тюрин, Сергей Чалов, Артем Шегуров. Тренер - Андрей Каргин. Наши поздравления дружному и успешному коллективу! Ждем новых успехов!