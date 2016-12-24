НАТАЛЬЯ УШКИНА ПРИБАВЛЯЕТ НА ФИНИШЕ

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На юниорском первенстве России в Ханты-Мансийске Наталья Ушкина выиграла «серебро» в масс-старте на 10 км. В столице Югры воспитанница мордовского биатлона уступила только местной спортсменке Кристине Резцовой (отставание 4,8 секунды, при трех промахах). Бронзовой медалью пришлось довольствоваться Ксении Жужговой из Тюменской области. Результат победительницы - 33.04,1 (3).
«После трех промахов на лежке я уже ни на что не надеялась, - призналась после финиша Наталья Ушкина. - Но когда пришла на стойку, собралась с мыслями. После двух нулей на двух заключительных рубежах стала понимать, что могу занять высокое место. Мне кричали по ходу, что я хорошо отыгрываю отставания. В финишном створе соперничала с Жужговой. На финише, не буду скрывать, у меня появляются дополнительные силы. Очень рада, что в итоге стала второй».
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