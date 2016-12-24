ОЛЬГА ПОДЧУФАРОВА - ТРЕТЬЯ СРЕДИ РОССИЯНОК НА КУБКЕ МИРА

Член сборной команды Мордовии Ольга Подчуфарова заняла 45-е итоговое место в общем зачете Кубка мира. Это третий показатель среди россиянок - на 16-й позиции уроженка Чебоксар Татьяна Акимова, на 38-й ступени женской мировой биатлонной иерархии - 29-летний мастер-международник Ирина Старых.

19 марта в норвежском Холменколлене состоялся заключительный девятый этап. В женском масс-старте на 12,5 км победила норвежка Тирил Экхофф, опередив чешку Габриэлу Кукалову на 22,6 секунды, финку Кайсу Макарайнен - на 34,5. Обладательницей Кубка мира в итоге стала немка Лаура Дальмайер. Кубок наций выиграли немки, вслед за которыми на пьедестале почета расположились француженки и украинки. А вот россиянки, к сожалению, стали в этом году только седьмыми.

КУБОК МИРА - 2017

Итоговая классификация. 1. Лаура Дальмайер (Германия) - 1211. 2. Габриэла Кукалова (Чехия) - 1089. 3. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 971… 16. Татьяна Акимова - 479… 38. Ирина Старых - 186… 45. Ольга Подчуфарова - 150. 46. Екатерина Глазырина - 147… 54. Дарья Виролайнен - 90… 58. Ирина Услугина - 78… 72. Светлана Слепцова - 42. 73. Екатерина Шумилова - 41. 74. Ульяна Кайшева - 40… 76. Виктория Сливко - 31… 83. Анастасия Загоруйко (все - Россия) - 21.

Итоговый зачет Кубка наций. 1. Германия - 7951. 2. Франция - 7646. 3. Украина - 6605… 7. Россия - 6139.