НЕ ПРОПУСТИЛИ И НЕ ПРОИГРАЛИ

Ничья и победа - таков итог двух домашних матчей главной команды республики на рестарте сезона. Забив лишь раз, «Мордовия» дважды сохранила свои ворота в неприкосновенности, что, согласитесь, для весенней части первенства также немаловажный фактор. Индивидуально поздравим защитника Алана Багаева (с его дебютным голом за Саранск) и вратаря Артема Леонова (с двумя «сухарями» в кармане). Но в целом, конечно же, старалась вся команда.

Собрать болельщиков на стадион в марте, даже при всей его редчайшей похожести на апрель, задача не из легких. 3228 зрителей на матче ФК «Мордовия» - «Сибирь» стали пятым показателем посещаемости в 25-м туре, 2317 зрителей на второй игре в Саранске - вторым показателем применительно к 26-му туру. В Астрахани и Нальчике, например, территориально находящихся куда южнее, нежели столица Мордовии, на зрелище под шапкой ФНЛ приходит заметно меньше народу. А ведь их команды также находятся на не самых удобных этажах турнирной таблицы и нуждаются в поддержке трибун как минимум не меньше нашей.

Весьма добрую службу, надо сказать, в плане привлечения болельщиков сослужили специальные акции, проводившиеся клубом на стадионе. 8 марта женщин на футбол пускали бесплатно, как, собственно, и сопровождавших их мужчин. А в минувший уик-энд дополнительными основаниями посетить матч «Мордовии» с «Нефтехимиком» стали традиционно красочная и насыщенная информацией программка (выдавалась в кассах бесплатно) и хоккейный билет (предоставлял право пройти на арену за полцены).

Позиция в таблице у «Мордовии» пока еще не поменялась. Однако отрыв от спасительной 15-й строчки сократился до трех очков (перед рестартом он равнялся пяти турнирным баллам). Впереди - не менее важный поединок в Краснодаре. Затем - домашнее рандеву с воронежским «Факелом». Побеждать в столице Кубани «Мордовии» удавалось не раз и не два. Прошлой весной, например, три очка были положены в нашу копилку благодаря голу-красавцу на последних минутах в исполнении Милана Перендии. Причем у штурвала команды тогда, как и сейчас, стоял Марат Мустафин.

Сегодняшняя «желто-зеленая субмарина» заметно уступает по составу той, с которой приходилось соперничать в мае 2016-го, однако питает не меньшие надежды отвоевать место в постэлитном классе. Особое внимание игроков обороны «Мордовии» наверняка будет приковано к Спартаку Гогниеву. Единственный футболист, выступавший в Премьер-лиге (высшем дивизионе) чемпионата России за рекордные 9 клубов, в свои 36 лет продолжает забивать. А вот основной голкипер «Кубани» в осенней части сезона Евгений Фролов распрощался с «канарейками». Теперь воспитанник мордовского футбола защищает цвета калининградской «Балтики», которая утопает третий сезон подряд. Однако с приходом Фролова «балтийцы», так же как и «Мордовия», еще не пропускали - победа 1:0 (над «Волгарем») и ничья 0:0 (со «Спартаком» из Нальчика).

В заключение нельзя не добавить, что благоприятное впечатление оставляет игра Руслана Навлетова. В матче с «Нефтехимиком» 23-летний уроженец Саранска отыграл в основе «Мордовии» все 90 минут. Доверие тренерского штаба - залог постоянного места в составе. Только вместе с этим, как правило, приходят мастерство и уверенность в собственных силах. Искренне верим, что постепенно на уровень Навлетова выйдут и другие местные воспитанники, находящиеся сейчас в нашей главной команде.