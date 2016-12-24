КРУЧЕ, ЧЕМ «АРГЕНТИНА - ЯМАЙКА»

Трудовая победа и невиданный прежде (рекордный для клуба в плей-офф) разгром - таковы результаты первых двух матчей ХК «Мордовия» в четвертьфинальной серии с принципиальными соперниками из Чебоксар. В субботу выдающийся поединок выдал 21-летний воспитанник пермского хоккея Игорь Тяло. Судьбу матча решила ошибка Алексея Дерзаева, который в овертайме зачем-то угодил шайбой в Кирилла Абозина. Наш форвард оказался рад нежданчику, убежал в атаку и тонко отпасовал Евгению Закурину, который хладнокровно направил резиновый диск в угол ворот. Восемь безответных шайб в воскресенье заставили рыдать чувашских болельщиков. Вместе с нашей командой по две победы в родных стенах одержали «Ростов», «Тамбов» и «Славутич». В общем-то, как и предполагалось. Но посмотрим, что будет дальше! Абстрагируемся от комментариев и предоставим слово наставникам команд.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Обрежа (Захаров, 05:36), 1:1 - Абозин (Петраков, 28:09), 2:1 - Закурин (Абозин, 61:13).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Медведев, Цицаров - Петраков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Бабиков - Блохин, Волков - Швейкин - Исмайлов.

ХК «Чебоксары»: Тяло, Валиахметов - Гущин, Старков - Горбенко - Иванов, Саетов - Дубровин, Приступлюк - Лях - Василенков, Дерзаев - Аксенов, Наговицын - Кокунько - Обрежа, Колесников - Мастьянов, Карп - Захаров - Жирнов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 12 (2+6+4) - ХК «Чебоксары» 12 (4+4+4).

11 марта. Саранск. Ледовый дворец. 2223 зрителя.

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Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Мы ожидали, что игры будут тяжелыми и упорными. Сейчас уже не важно, кто был выше в таблице. Игра была равная. Мы создали больше моментов, чем соперник. Но хоккей - это не фигурное катание! Здесь за хорошее исполнение баллов не дают. Поэтому нужно было забивать. У «Чебоксар» моменты тоже были. Когда у нас из ворот выбежал вратарь - забивай, счет стал бы 0:2, и еще неизвестно, что было бы дальше.

- Как нужно играть против таких вратарей, которые все вытаскивают?

- Тут только один способ - мастерство нападающих. Если тебе дано умело разбираться с вратарем, ты сможешь это сделать. Если нет - значит, останешься без гола. Вратарь «Чебоксар» хорошо чувствует моменты - перемещается именно туда, где опасность. Что нужно делать в таких ситуациях?! Поднимать голову и искать незащищенные зоны в воротах.

- Показалось, что в действиях ваших подопечных присутствовала нервозность. Особенно после пропущенного гола.

- Согласен. Но еще раз повторюсь, что это был стартовый матч плей-офф, поэтому все волновались. Возможно, дальше будет проще, ребята успокоятся. Я говорю не только про подопечных, но и про хоккеистов команды соперника. Будем надеяться, что волнение спадет, и мы покажем более продуктивную игру.

Сергей НУРЖАНОВ, главный тренер ХК «Чебоксары»:

- Крайне тяжелый матч. «Мордовия» - возрастная, опытная команда, с ними приятно играть. Наши ребята старались, играли, но немного недотерпели. В овертайме произошла лишняя ошибка, и нас за это наказали. Но в целом считаю, что игра была равной. Это только начало серии. Никто не расстраивается. Вся битва впереди.

- Почему в воротах оказался Игорь Тяло, сыгравший не так много матчей в регулярном чемпионате?

- Просто в начале сезона он находился в «Рубине». Однако там ему не дали шанса. Я считаю, что ВХЛ для него не предел. Этот голкипер способен играть и на более высоком уровне. По статистике он лучший. Девяносто шесть процентов - показатель по отраженным броскам. Весьма перспективен, как и Макс Кукурудза, на карандаше у серьезных тренеров. Они оба молодые, еще растут, мы на них очень рассчитываем.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары - 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Дубинин (Кружилин, Медведев, 14:36, +1), 2:0 - Бадрутдинов (Григоров, Ахметзянов, 17:53), 3:0 - Бадрутдинов (Чуканов, 22:24, -1), 4:0 - Григоров (Ахметзянов, 33:03), 5:0 - Григоров (36:17), 6:0 - Брыкин (Саразов, Медведев, 38:17, +1), 7:0 - Закурин (Абозин, 44:45), 8:0 - Григоров (Бадрутдинов, 48:36).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Медведев, Цицаров - Петраков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Бабиков - Блохин, Волков - Швейкин - Исмайлов.

ХК «Чебоксары»: Тяло (Кукурудза), Валиахметов - Гущин, Старков - Горбенко - Иванов, Саетов - Дубровин, Приступлюк - Лях - Василенков, Дерзаев - Аксенов, Наговицын - Кокунько - Обрежа, Колесников - Мастьянов, Карп - Захаров - Жирнов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 14 (0+6+8) - ХК «Чебоксары» 8 (2+4+2).

12 марта. Саранск. Ледовый дворец. 2480 зрителей.

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Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Я не обольщаюсь счетом. Сделаю реверанс в сторону соперника. Наверное, после четвертой-пятой шайбы некоторые команды вовсе бы рассыпались и перестали играть. «Чебоксары» играли до конца, хоть в итоге и не смогли забить. Мы накануне не забили много, а в этот раз в завершении атак удалось сыграть лучше. Уверен, нас ждут упорные матчи в столице Чувашии, а кто выиграет - это уже другой вопрос. Будем усиленно готовиться к предстоящим битвам.

- Юрий Сергеевич, можно ли сказать, что команде вернулось за упущенные возможности в первом матче?

- Безусловно. Не скажешь ведь, что во второй игре у нас было больше моментов, чем накануне. Главное, что реализация была на порядок выше. Всегда очень просто играть, когда ты ведешь в счете 3:0. Нет особого давления на игроков обороны и вратаря. Если шайбу потерял нападающий, это воспринимается как обычное дело. Но когда ошибается защитник или страж ворот, исправить за них некому. Как мне кажется, переломным моментом игры стала третья шайба, которая была заброшена нами в меньшинстве. Уверенности сопернику этот гол точно не придал, а у нас, наоборот, словно выросли крылья. И все же повторюсь, что столь разгромным счетом нельзя обольщаться. Рановато еще.

- Может быть, визит Главы Мордовии так подействовал на команду?

- Если это так, то хотелось бы, чтобы Владимир Дмитриевич приходил на каждую игру хоккейной «Мордовии». Вполне возможно, что у ребят в эмоциональном плане и был определенный подъем. Но в любом случае мы очень хотели выиграть.

- Можете выделить кого-то из хоккеистов персонально?

- А кого выделить?! Звено Максима Ахметзянова забросило пять шайб. Но все равно, даже если человек забрасывает шайбу, ему помогает все звено. Значит, нужно отмечать всех пятерых. Если сравнивать с предыдущим матчем, повторюсь, порадовала реализация. А отмечать сейчас кого-то особенно… Вратарь, получается, неплохо сыграл - раз не пропустил голов. Вот его, пожалуй, могу отметить.

Сергей НУРЖАНОВ, главный тренер ХК «Чебоксары»:

- Очень тяжело что-то комментировать… Но надо! Мы просто развалились… Практически все залетело в наши ворота. Хозяева преподнесли нам хороший урок на будущее. Будем теперь разбираться, в чем проблема. «Мордовия» выглядела свежее, а нам как будто кто-то гири к ногам привязал. Может, не успели восстановиться. В нашем распоряжении два дня на работу над ошибками. Счет на табло не имеет значения. В плей-офф каждый матч пишется с чистого листа. Настораживает только то, что не смогли собраться после четвертой пропущенной шайбы.

- К кому больше всего претензий? К вратарям, защитникам или нападающим?

- Конечно, к нападающим. Защитники и в обороне старались, и атаку хорошо поддерживали, а форварды в пустые ворота не забивают. Без голов вообще нереально выиграть. Будем готовиться дальше. Надеюсь, что ребята обозлятся, прежде всего, сами на себя. Уверен, рук никто не опустит.