АННА НИКУЛИНА ПОБЕДИЛА В ЭСТОНИИ

В эстонском городке Отепя завершился восьмой этап Кубка IBU. В миксте россиянка Анна Никулина (член сборной команды Мордовии) и россиянин Юрий Шопин одержали победу, несмотря на один штрафной круг. Ставшие вторыми норвежцы Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик уступили победителям больше восьми секунд, шведы Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон - почти двадцать семь. Ранее Никулиной была добыта «бронза» в женском спринте.

Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя (Эстония). 12 марта. Микст. 1. Анна Никулина и Юрий Шопин (Россия) - 35.24,4 (1 штрафной круг + 5 дополнительных патронов). 2. Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик (Норвегия) - отставание 8,4 (0+5). 3. Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон (Швеция) - отставание 26,9 (0+7).

Спринт, 7,5 км. Женщины. 1. Анастасия Загоруйко (Россия) - 22.09,7 (1). 2. Юлия Швайгер (Австрия) - отставание 5,8 (0). 3. Анна Никулина (Россия) - отставание 7,0 (0). 4. Валерия Васнецова (Россия) - отставание 11,6 (1)… 13. Ульяна Кайшева (Россия) - отставание 33,1 (2). 14. Ольга Шестерикова (Россия) - отставание 35,9 (0)… 19. Екатерина Мошкова (Россия) - отставание 59,4 (2).