СПЕШИТЕ СТАТЬ МИСС ФК «МОРДОВИЯ»!

Гуляй, Масленица!
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Футбольный клуб «Мордовия» продолжает прием заявок на конкурс «Мисс ФК «Мордовия», который станет отборочным этапом конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Каждой из болельщиц предоставлен уникальный шанс проявить себя, наполнить красотой и восхищением мужские сердца, завоевать популярность и представлять любимый клуб на всероссийском уровне!
Для участия в конкурсе «Мисс ФК «Мордовия» необходимо в срок до 20 марта выслать на электронный адрес fcm_miss@list.ru заполненную анкету участницы (скачать - на www.fc-mordovia.ru), а также пять фотографий. На одном из фото претендентка должна быть в атрибутике футбольного клуба «Мордовия». Принять участие в конкурсе могут представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 35 лет.
После обработки поступившей информации будущие конкурсантки получат приглашение на учебно-тренировочную базу клуба - для проведения специальной фотосессии (с участием профессионального фотографа). Будет проведен небольшой блицопрос на знание истории ФК «Мордовия», а затем мы узнаем, насколько ловко каждая из девушек умеет обращаться с мячом. Определять победительницу будет авторитетное жюри, в состав которого войдут в том числе футболисты нашей команды. Имя самой обаятельной и привлекательной будет объявлено 17 апреля - в перерыве матча ФК «Мордовия» - «Енисей» (Красноярск).
Победительница конкурса «Мисс ФК «Мордовия» получит оригинальные призы от футбольного клуба, а вместе с ними - путевку на конкурс «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который будет организован впервые. Увлекательное мероприятие состоится 22 и 23 мая в Москве и соберет представительниц всех клубов лиги.
ТРЕБУЮТСЯ БУДУЩИЕ ФУТБОЛИСТКИ
Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья (МЦПЮФП) «МОРДОВИЯ» объявляет о наборе девочек и девушек, стремящихся заниматься футболом. Контактный телефон главного тренера 8-909-326-71-22 (Александр Алексеевич Курчавый).
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