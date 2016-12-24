СУРКОВ, КИЯНКИН И САЛЕЕВ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ СТРАНЫ НА КУБКЕ МИРА В ИРАНЕ

16 и 17 марта в иранском городе Абадане состоятся схватки Кубка мира, на групповом этапе которого национальная сборная России встретится с немцами, казахами и хозяевами соревнований. В другом квартете будут бороться Азербайджан, Турция, Белоруссия и Украина. В персидский край отправились сразу три воспитанника СШОР по борьбе Алексея Мишина - Артем Сурков, Алексей Киянкин и Евгений Салеев.

Состав российской сборной будет следующим. 59 кг. Мингиян Семенов (призер Олимпиады 2012 года, призер чемпионата мира 2014 года, чемпион Европы 2016 года) и Степан Марянян (чемпион Европейских игр 2015 года). 66 кг. Артем Сурков (чемпион Европейских игр 2015 года, призер чемпионата мира 2015 года) и Алексей Киянкин (чемпион России 2014 года). 71 кг. Абуязид Манцигов (чемпион России 2016 года) и Юрий Денисов (чемпион России 2014 года). 75 кг. Роман Власов (двукратный олимпийский чемпион Лондона-2012 и Рио-2016) и Чингиз Лабазанов (чемпион мира 2014 года). 80 кг. Рамазан Абачараев (чемпион мира-2016) и Адлан Акиев (пока не имеет весомых достижений). 85 кг. Давит Чакветадзе (олимпийский чемпион Рио-2016) и Евгений Салеев (чемпион Европейских игр 2015 года, призер чемпионата мира 2014 года). 98 кг. Максим Сафарян (без больших титулов). 130 кг. Сергей Семенов (призер Олимпийских игр Рио-2016) и Борис Вайнштейн (без больших титулов).

Тем временем Василий Паршин вернулся из столицы Хорватии Загреба, где состоялся открытый Гран-при, собравший около сотни спортсменов из Аргентины, Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Израиля, Японии, Польши, Румынии, России, Сербии, Южной Кореи и США. И, как водится, вернулся не с пустыми руками! Выступая в весовой категории 130 кг, мордовский борец добился «серебра». Еще один представитель региона-13 Заур Хуснутдинов, выступающий в весе 59 кг, привез в Саранск бронзовую медаль.

Еще девять наших борцов отправляются в город Бердск Новосибирской области, где с 23 по 27 марта в спорткомплексе «Вега» состоится финал первенства России среди юниоров (до 21 года). Защищать честь Мордовии на ковре будут: Дмитрий Костин (55 кг), Руслан Бичурин (60 кг), Заурбег Хаитлов (66 кг), Михаил Депцов (66 кг), Денис Инзаркин (100 кг), Абдулвахаб Асаинов (60 кг), Олег Поздяев (60 кг), Александр Матлабов (55 кг), Мурад Мусаев (74 кг).